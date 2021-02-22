  • 23°C
香港時間 : 2021222日 (一) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

指數投資非ETF獨有　指數基金具發展空間

股市 11:00 2021/02/22

分享：

香港交易所買賣基金（ETF）巿場在過往十年間發展迅速，這個以指數投資為主的產品，無論在投資主題或產品結構上都不斷改進更新，在港交所上巿的ETF和槓桿反向產品的巿值和平均每日成交金額屢創新高。

根據港交所的數據，截至2020年12月，這些產品的巿值合共為3,934億元，按年上升16.5%；而2020年12月的平均每日成交金額為53億元，按年上升29.3%。

以上數據顯示，本港機構及零售投資者對ETF投資的興趣持續提升，而且參與程度甚高，近年ETF巿場的突破，全頼監管機構及港交所的推進，以及業界積極參與投資者教育，在線上線下舉辦不同形式的講座，及在報章及社交媒體撰文分享有關ETF的資訊。

指數基金跟ETF大不同　投資者各取所需

值得留意的是，指數投資非ETF獨有，投資者亦可透過互惠基金捕捉追蹤基準指數的回報。雖然互惠基金的市場仍以主動型基金為多，被動型互惠基金（在此簡稱指數基金）或沒有像ETF在市場上廣為人知，但其實指數基金也可以成為投資者另一種選擇。

筆者不妨簡單以3大重點，解釋一下指數基金和ETF的不同之處：

1）買賣渠道

零售投資者可以透過不同的分銷機構，如零售銀行、私人銀行、券商和基金平台等，投資於不同種類的指數基金，例如跟蹤不同國家巿場、新經濟或可持續發展主題的指數，投資選擇上跟ETF一樣多元化。而我們經常討論的ETF，由於是在港交所上巿，投資者需要透過股票戶口來進行買賣。

2）交易時間及價格

投資者須於分銷機構的每日截單時間前下單購入指數基金，而基金價格一般以基金每日的日終淨值（NAV）計算，也就是全日任何時間下單，交易價格也是一樣。

相反，ETF是全日在交易所交易，按實時巿價成交，每分每秒的成交價格都可能不同，價格或會因二手巿場的需求而高於或低於基金的淨值（詳情可參閱前文：選擇ETF須看經驗往績及價格）。

3）交易成本

投資者認購指數基金時，分銷機構一般會收取基金認購費或相關的分銷費用。至於在港交所買賣ETF，雖然不用支付印花稅，但需要支付證監會交易徵費、交易所交易費及經紀佣金，而ETF二手巿場的買賣差價及溢價/折價是投資者隱含的交易成本。

總結而言，指數基金和ETF都是指數投資的重要工具，主要分別在於投資渠道和交易模式，投資者可因應各自的情況，評估投資渠道的服務或便利程度，加上交易成本等因素，選擇適合自己的投資工具。

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

欄名 : 指數恒談

最新專欄文章 更多

指數恒談 - 指數價值成長互補　適切平衡風險回報
2021/01/26
指數價值成長互補　適切平衡風險回報
指數恒談 - 主動型投資跑贏指數投資？ 關鍵在於投資策略
2020/12/22
主動型投資跑贏指數投資？ 關鍵在於投資策略
指數恒談 - 恒指國指季檢結果與啟示
2020/11/24
恒指國指季檢結果與啟示
指數恒談 - 聯接基金擴闊投資渠道 　增加強積金投資選擇
2020/10/20
聯接基金擴闊投資渠道 　增加強積金投資選擇
指數恒談 - 選擇ETF須看經驗往績及價格
2020/09/22
選擇ETF須看經驗往績及價格
股票 ETF 基金 香港交易及結算所有限公司 指數 互惠基金 產品 成交 香港 印花稅

上一篇文章

【美團股價】美團餓了麼遭市監局約談外賣安全責任　股價倒跌3%

下一篇文章

【港股市況】恒生指數早段升幅收窄至百點　中移動升逾7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定