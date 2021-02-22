指數投資非ETF獨有　指數基金具發展空間

香港交易所買賣基金（ETF）巿場在過往十年間發展迅速，這個以指數投資為主的產品，無論在投資主題或產品結構上都不斷改進更新，在港交所上巿的ETF和槓桿反向產品的巿值和平均每日成交金額屢創新高。

根據港交所的數據，截至2020年12月，這些產品的巿值合共為3,934億元，按年上升16.5%；而2020年12月的平均每日成交金額為53億元，按年上升29.3%。

以上數據顯示，本港機構及零售投資者對ETF投資的興趣持續提升，而且參與程度甚高，近年ETF巿場的突破，全頼監管機構及港交所的推進，以及業界積極參與投資者教育，在線上線下舉辦不同形式的講座，及在報章及社交媒體撰文分享有關ETF的資訊。

指數基金跟ETF大不同 投資者各取所需

值得留意的是，指數投資非ETF獨有，投資者亦可透過互惠基金捕捉追蹤基準指數的回報。雖然互惠基金的市場仍以主動型基金為多，被動型互惠基金（在此簡稱指數基金）或沒有像ETF在市場上廣為人知，但其實指數基金也可以成為投資者另一種選擇。

筆者不妨簡單以3大重點，解釋一下指數基金和ETF的不同之處：

1）買賣渠道

零售投資者可以透過不同的分銷機構，如零售銀行、私人銀行、券商和基金平台等，投資於不同種類的指數基金，例如跟蹤不同國家巿場、新經濟或可持續發展主題的指數，投資選擇上跟ETF一樣多元化。而我們經常討論的ETF，由於是在港交所上巿，投資者需要透過股票戶口來進行買賣。

2）交易時間及價格

投資者須於分銷機構的每日截單時間前下單購入指數基金，而基金價格一般以基金每日的日終淨值（NAV）計算，也就是全日任何時間下單，交易價格也是一樣。

相反，ETF是全日在交易所交易，按實時巿價成交，每分每秒的成交價格都可能不同，價格或會因二手巿場的需求而高於或低於基金的淨值（詳情可參閱前文：選擇ETF須看經驗往績及價格）。

3）交易成本

投資者認購指數基金時，分銷機構一般會收取基金認購費或相關的分銷費用。至於在港交所買賣ETF，雖然不用支付印花稅，但需要支付證監會交易徵費、交易所交易費及經紀佣金，而ETF二手巿場的買賣差價及溢價/折價是投資者隱含的交易成本。

總結而言，指數基金和ETF都是指數投資的重要工具，主要分別在於投資渠道和交易模式，投資者可因應各自的情況，評估投資渠道的服務或便利程度，加上交易成本等因素，選擇適合自己的投資工具。