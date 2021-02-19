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【騰訊700】傳騰訊獲83億美元貸款 較原定規模增加近四成

股樓投資 23:01 2021/02/19

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外電消息指，正在海外尋求收購機會的騰訊（00700），獲得高達83億美元，即約647億港元銀團貸款，遠超最初所定60億美元即約468億港元的規模，是自
2016年以來， 內地企業在亞洲區規模最大的一筆離岸銀團貸款。消息指，共有１２家銀行參與了騰訊的融資交易。騰訊計劃將這筆貸款用於一般經營用途。報道又指，騰訊上月亦獲得１３億歐元貸款用於增持環球音樂的股份。

【騰訊700】 騰訊向全體員工 透過微視視頻派開工利是   詳情請看【下一頁

較早前，外界已傳出騰訊有意尋求60億美元銀團貸款，用於收購海外遊戲公司，擴大作品組合及玩家群。其中Take Two和Electronic Arts (美：EA)，也被市場傳出為騰訊的潛在收購對象。

多間大型科網企業近期也在紛紛進行債務融資，阿里巴巴（09988）２月初發行50億美元債券，傳快將來港上市的百度(美：BIDU) 亦尋求30億美元銀團貸款。蘋果（美：AAPL）亦傳將發行140億美元債券，為去年5月以來第三度發債。

【牛年部署】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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