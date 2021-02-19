【騰訊700】傳騰訊獲83億美元貸款 較原定規模增加近四成

外電消息指，正在海外尋求收購機會的騰訊（00700），獲得高達83億美元，即約647億港元銀團貸款，遠超最初所定60億美元即約468億港元的規模，是自

2016年以來， 內地企業在亞洲區規模最大的一筆離岸銀團貸款。消息指，共有１２家銀行參與了騰訊的融資交易。騰訊計劃將這筆貸款用於一般經營用途。報道又指，騰訊上月亦獲得１３億歐元貸款用於增持環球音樂的股份。

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較早前，外界已傳出騰訊有意尋求60億美元銀團貸款，用於收購海外遊戲公司，擴大作品組合及玩家群。其中Take Two和Electronic Arts (美：EA)，也被市場傳出為騰訊的潛在收購對象。

多間大型科網企業近期也在紛紛進行債務融資，阿里巴巴（09988）２月初發行50億美元債券，傳快將來港上市的百度(美：BIDU) 亦尋求30億美元銀團貸款。蘋果（美：AAPL）亦傳將發行140億美元債券，為去年5月以來第三度發債。

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