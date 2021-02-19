▲ 【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK兩隻ETF減持騰訊 套現約2.9億元

港股近日走勢偏軟，除小米 （01810） 受「造車」傳聞撐起外，大型科技股普遍回吐。科技股女股神、獲連登網民稱為「契媽」的Catherine Wood旗下ARK Investment管理的兩隻ETF「ARKK」及「ARKW」，周四（18日）亦減持騰訊 （00700） 。騰訊周五（19日）跌0.9%，收報741元。

根據每日交易紀錄，ARK Investment旗下「ARKK」及「ARKW」於周四分別各減持28.5萬及10.4萬股騰訊美國預託證券（ADR），以收市價95.74美元計算，涉及資金約3,727萬美元（約2.9億港元）。

Cathie Wood旗下ARK Investment基金持有多隻中資股，包括移卡 （09923） 、眾安 （06060） 及平安好醫生 （01833） 。

相關文章：【科技股女股神】移卡9923升逾26%晉身「紅底股」 獲女股神Cathie Wood再增持

相關文章：【科技股女股神】Cathie Wood繼續看好Tesla 「進軍共乘業務更有利可圖」

相關文章：【Bitcoin】女股神Cathie Wood升浪前已唱好比特幣 「構想遠大於蘋果或亞馬遜」

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

編輯：陳韻妍