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【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK兩隻ETF減持騰訊　套現約2.9億元

股市 22:38 2021/02/19

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【科技股女股神】Cathie Wood旗下ARK兩隻ETF減持騰訊　套現約2.9億元

港股近日走勢偏軟，除小米 （01810） 受「造車」傳聞撐起外，大型科技股普遍回吐。科技股女股神、獲連登網民稱為「契媽」的Catherine Wood旗下ARK Investment管理的兩隻ETF「ARKK」及「ARKW」，周四（18日）亦減持騰訊 （00700） 。騰訊周五（19日）跌0.9%，收報741元。

根據每日交易紀錄，ARK Investment旗下「ARKK」及「ARKW」於周四分別各減持28.5萬及10.4萬股騰訊美國預託證券（ADR），以收市價95.74美元計算，涉及資金約3,727萬美元（約2.9億港元）。

Cathie Wood旗下ARK Investment基金持有多隻中資股，包括移卡 （09923） 、眾安 （06060） 及平安好醫生 （01833）

相關文章：【科技股女股神】移卡9923升逾26%晉身「紅底股」　獲女股神Cathie Wood再增持

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編輯：陳韻妍

港股 ETF 眾安在線（06060） 騰訊控股（00700） 騰訊 減持 平安好醫生（01833） 移卡（09923）

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