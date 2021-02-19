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【社區團購】美團在社區團購已搶佔先機？ 一文比較電商平台的各自優勢

股市 22:24 2021/02/19

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內地電商平台的社區團購大戰。

內地一眾電商平台從去年中旬展開的社區團購--「買菜大戰」毫無疑問今年更加激烈，面對電商流量見頂、增量難尋的困境，針對下沉市場的社區團購擔負重任。美銀美林投行部前董事、京東 （09618） 前高級副總裁蕢鶯春認為，社區團購戰場中，美團 （03690） 做得最好，其次為拼多多（美：PDD），而京東自帶物流優勢。

蒉莺春在一檔節目中表示，在未來社區團購戰場中，擁有配送端和下沉市場佈局優勢的美團無疑搶佔先機。拼多多的供應量僅次美團，京東有一定的配送壁壘和碰貨的優勢。

標普稱中國社區團購今年可增長50%，詳情【下一頁】

美團：規範化管理增加配送優勢、補貼搶佔市場

美團的社區團購是當前最受外界關注的業務，自2020年7月入局以來，「美團優選」後勁十足。據內地媒體報道，新年第一周，美團優選的全國日均訂單量已經達到2000萬，成為行業第一，並在武漢和江西先後超越「多多買菜」的日單量。

美團優選在新進入的市場繼續靠補貼搶奪市場，目前在華南、華中一帶，美團優選的件均價已遠低於多多買菜約4至5元人民幣，而在相對成熟的市場，美團已不僅關注單量和復購率，毛利也成為2021年新的考核指標。

過去數月，美團通過規範管理來降低成本，有加盟商表示，為優化網格倉作業流程，美團會要求旗下的網格倉加入攝像頭，實時監控，把每個流程數據化，通過數據運營再做精細化調整；另外美團優選陸續派總部人員前往駐點，緊盯操作流程。

野村唱好美團社區團購，詳情【下一頁】

拼多多：率先入局搶佔下沉市場 、用戶流量大

儘管拼多多接連遭遇「員工猝死」、「員工維權」等損害企業價值觀、聲望的社會性事件，又失去央視春晚紅包互動合作夥伴的頭銜，但市場仍押註拼多多的買菜業務。

拼多多在早期依靠平價和消費終端的影響力，搶佔較大的市場份額。不過隨著補貼變少，保持強勁的用戶增長、提高供應鏈能力和履約效率的難度增加。

從擴張層面，開大量綫下門店或是社區團購行業未來的發展方向之一，就目前而言，美團正在試水直營模式，滴滴選擇速度更快的加盟模式。多多買菜目前還沒有相關動作。

拼多多優勢在於流量大，且去年在物流領域有較大突破，親手帶起極兔快遞，擺脫以菜鳥為首的阿里 （09988） 系物流網絡。其有更長遠的發展謀劃，包括處理好與大品牌之間的關係、推行新品牌計劃等。

京東：劉強東親自領軍  牽手社區團購龍頭「興盛優選」

對比美團、滴滴、拼多多一早入局買菜大戰，京東年底才完成架構調整，將「新通路」、「京喜」和新成立的社區團購業務進行重組，旋即加入下沉市場廝殺。

「京喜拼拼」牽手社區團購龍頭「興盛優選」，戰略投資後者7億美金，令不被外界看好的京東，在競爭局勢中佔有一席之地。

騰訊加碼投資興盛優選，詳情【下一頁】

值得注意，劉強東親自領軍京東加入社區大戰，令集團士氣大振，並給投資者打了一劑強心劑。

在社區團購大戰中，京東最大的優勢為其自建的物流網絡，惟考慮過去幾年京東在創新業務上的執行力和成功率，能否在這場下沉市場的戰鬥中脫穎而出存在不確定。

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【九不得】美團、京東午後照升近5%　內地限社區團購「九不得」　

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編輯：陳華

港股 美股 劉強東 美團點評 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD）

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