【筍盤推介】新地屋苑2房單位座向東南 景觀超開揚 唔使10分鐘行到港鐵站 小家庭上車之選

農曆新年過後，樓市愈來愈旺，發展商也群起推盤，本週末二手市場睇樓量大增，放盤業主的議價空間更少。要找尋樓價6百餘萬元的上車盤，但又希望樓齡不太高，而且有會所設施，可以考慮以下位於聚康山莊的放盤。

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位於屯門屯貴路的聚康山莊，比鄰嶺南大學，設有4座物業，共提供684伙，實用面積介乎423至618平方呎，提供2房至3房（連套房）間隔，戶戶設有露台或工作平台，當中2房佔逾八成，主攻上車客。由於發展商為新地，而且有齊全會所設施，屋苑附近環境也清幽，實用率超高，超過82%，故備受上車客追捧。屋苑距離港鐵兆康站約8分鐘步程，由兆康站直出尖東站35分鐘車程，交通尚算便利。

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是次介紹的放盤位於聚康山莊1座中層D室，單位為2房間隔，實用面積428平方呎，叫價620萬元，實用面積呎價14,486元。單位最大賣點是座向東南，而且景觀開揚，光線十分充足。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位: 屯門聚康山莊1座中層D室（物業編號：AN210886） 實用面積: 428平方呎 間隔: 2房 叫價 : 620萬元 賣點： 由新地發展，具品牌效應

單位實用率逾8成

單位座向東南

景觀開揚

步行至港鐵兆康站不需10分鐘，交通便利



有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

http://www.manyw.com/details/?258477B

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍



