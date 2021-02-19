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【騰訊700】 騰訊向全體員工 透過微視視頻派開工利是

股樓投資 22:36 2021/02/19

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科網巨頭騰訊(00700)今年延續過去20多年的慣例，派發開工利是。然而今年由於疫情關係，以主席馬化騰為首的管理層和去年一樣，由親自現身改為於網上向員工送上祝福。騰訊今年透過微視視頻向員工派發開工利是。員工可以透過微信或QQ領取。據了解，騰訊今年開工利是金額為200元人民幣，以公司員工數目計，騰訊今年料共派發了逾1,500萬元人民幣開工利是。

【騰訊700】騰訊關聯公司入股虎牙 成為第三大股東   詳情請看【下一頁

較早前亦曾傳出，騰訊做出特別貢獻的員工授予一筆「同心同行」獎，獎品有一手騰訊股票，以今日收市價計，總值74100元。有傳入職未滿一年的員工、甚至去年底入職的員工也獲授此獎項，惟並非人人有份。

騰訊將於下月宣布去年全年業績。市場看好其第四季收入，料較去年同期取得逾兩成增長。

【牛年部署】光大證券看好29隻股份 下月有望獲納入港股通  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟

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