【騰訊700】 騰訊向全體員工 透過微視視頻派開工利是

科網巨頭騰訊(00700)今年延續過去20多年的慣例，派發開工利是。然而今年由於疫情關係，以主席馬化騰為首的管理層和去年一樣，由親自現身改為於網上向員工送上祝福。騰訊今年透過微視視頻向員工派發開工利是。員工可以透過微信或QQ領取。據了解，騰訊今年開工利是金額為200元人民幣，以公司員工數目計，騰訊今年料共派發了逾1,500萬元人民幣開工利是。

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較早前亦曾傳出，騰訊做出特別貢獻的員工授予一筆「同心同行」獎，獎品有一手騰訊股票，以今日收市價計，總值74100元。有傳入職未滿一年的員工、甚至去年底入職的員工也獲授此獎項，惟並非人人有份。

騰訊將於下月宣布去年全年業績。市場看好其第四季收入，料較去年同期取得逾兩成增長。

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