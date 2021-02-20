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【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 六 岩魚德利

名人薈萃 08:01 2021/02/20

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上一次介紹了關於奇怪的德利，這一次也不例外，還有一個特別的喝法介紹給大家，這一次會介紹給大家是來自長野山區文化的「岩魚德利」。

這個與魷魚德利不一樣的，岩魚德利是一種魚型的德利，將整隻溪魚或溪魚骨烤熟至微帶焦面後，可同時放入烤魚和清酒，充滿烤魚鮮味鹹香，更適合用純米酒或本釀造作酒底飲用，因為有這樣的做法所以也被當地人稱為「骨酒」，我自己就沒有試過了，因為這個做法也開始沒落了。

不過有一款酒在很多傳統的和食餐廳中都能夠找到，在香港就比較少見了，但在日本卻受到很多女性喜歡的，不知道大家有沒有聽過「ひれ酒」，亦即是魚鮨清酒，我們通常都會稱他為雞泡魚翅清酒，就是把食用魚的鰭烤過然後再放入瓷杯中，把新鮮滾熱辣的清酒放進瓷杯中，點火再把瓷杯的蓋子蓋上，等2分鐘就做好了。由於擁有這個奇特的清酒飲用方法，充滿了無限的可能性還有與眾不同的風味，導致在日本非常之受歡迎。

每一年皇國晴酒造的幻之瀧都會推出一次限定清酒，跟新政的銷售方法很相似，通常都是以一人限定買一支的做法來銷售，但跟新政不一樣的是，幻之瀧通常都是1000支限定數量為準，有一支「純米大吟釀 袋搾 山田錦」就是1000本限定，很受大眾歡迎，但不幸地已經停產；雖然停產了，幻之瀧卻又推出了新產品，這正是「純米大吟醸 雫酒 山田錦」，但由於這次的做法比之前的1000本限定更為費時，釀造手法更為高級，導致這款清酒的質素更優質了，從原本的1000本限定降低為500本限定。幻之瀧的「純米大吟醸 雫酒 山田錦」帶有濃厚的香蕉香味，入口有點甘口，後勁卻帶點辛，是一支非常容易入口及非常順滑的清酒。

幻之瀧清酒

魚鮨清酒

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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