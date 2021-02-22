【千手公關@iM網欄】當公關遇上強勢領導（下）膽識與智慧的考驗

上回講到，縱然公關本性喜愛接受挑戰，但是，會為特特（ 公關姐姐對特朗普的簡稱）這類領袖做公關工作的，除了可能是很b uy 他丶和他一樣自視過高；便可能是自己想上位，甚至乎只志在 打份工丶為兩餐……

當大家常說年輕一代丶千禧後過於自我，ego 很大， 其實年長的又何防不是？自以為是丶自視過高丶自我感覺良好， 自圓其說…最後自暴其醜（註：今時今日， 具這些特徵的領袖其實又好像總有一個在左近，並不陌生。）

領導以為自己範範掂，見傳媒或向外發佈消息前， 對公關的建議和意見當耳邊風，甚至沒有事先通知公關部，自我感覺 良好，到有事故或負評時仍不以為意，更認為是全世界誤解了自己， 搬龍門，自圓其說……公關姐姐當然不會也不敢要求老闆虛心聆聽， 但有公關災難後，經一事長一智，從錯誤中學習則是做人做事基本要 訣呢！

遇上這類領袖，公關的EQ 故然不能少，甚至要特別高！ 而真正要嚴肅處理的，一方面是好好自我準備何時及如何為老闆撲火 ，為不同議題設想不同情境和回應內容；另一方面是如何左右逢源， 在背後為他修補與傳媒的關係不至竪敵處處。當然， 在白宮層面與傳媒的關係可能比我們想像中更千絲萬縷， 而當中最大的挑戰莫過於如何讓老闆認同客觀環境，不要讓他自我陶 醉太久。惟現實是往往忠言逆耳，公關們一不小心更會招來“you ’re fired!”的下場。



特特四年任期內前後共任命八人出任白宮傳訊總監，最「短命」的A nthony Scaramucc 只做了11天便被炒魷， 任期最長的也只有281天，最後一位Alyssa Farah在 去年十二月初毅然辭職，臨別更為總統送上公關災難，指控他講大話 ！能當上白宮傳訊總監絕非等閒之輩，但特特這種一意孤行的強勢 領袖又是一絶。

公關行業至今未有如會計丶律師等專業的「認證」， 但也不等於人人可當公關。最有智慧的領袖， 除了會懂得善用不同手下的專業專長幫自己和業務得到更大的發揮和 效果，也會視公關為自己的近身智囊。而最有智慧的公關， 必須與老闆雙方信念及價值觀相近，爭取信任。至於如何迎合老闆、 何時冒險「死諌」，實在考驗公關的膽識與智慧，甚至道德底線。

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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