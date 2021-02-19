【港股追蹤】金沙中國去年錄虧損15億美元 未來會繼續投資酒店商場

金沙中國（01928）公布，截至去年底為止全年股東應佔虧損達15.23億元（美元，下同），去年同期則錄得盈利20.33億元；每股基本虧損18.82美仙，不派息。期內，淨收益為16.87億元，按年跌逾八成；經調整物業EBITDA虧損4.28億元。金沙全日跌1.5%，收報35.45元，成交5818億元。

金沙中國指，疫情對其全部業務造成重大影響，使經營業績及來自經營業務的現金流量大幅下跌。即使於去年面對重大挑戰，公司的規模及財務實力能加快其資本投資計劃。

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公司現已投資約150億美元，以實踐協助澳門經濟多元化發展以及持續躍升為亞洲領先休閒及商務旅遊目的地的承諾。其投資包括逾1.2萬間酒店客房及套房、200萬平方呎的零售購物中心及160萬平方呎的會展獎勵旅遊場地。

澳門倫敦人第一期於2月8日啟用，當中包括額外的會展獎勵旅遊、零售、餐飲及娛樂選擇，有助提升澳門作為休閒及商務旅遊目的地的吸引力，而餘下部分的澳門倫敦人將於年內啟用。

金沙中國表示，深信公司及澳門將走出此全球大流行，由始至終都對未來感到樂觀。在復甦的進程中，將繼續創造就業機會，為當地企業提供增長機會。

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