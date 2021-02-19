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【新股IPO】每日優鮮傳正式啟動上市 騰訊都有份投資 原來更是金融機構寵兒

股樓投資 21:39 2021/02/19

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每日優鮮終於正式啟動上市？引述內地媒體報道，內地生鮮電商即時配送平台每日優鮮已啟動上市計劃，並已就上市前融資與多家金融機構接洽，且以高盛為主導投行。

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其實每日優鮮要上市的消息已說了一段時間，且在上市前的融資亦已接洽多間投行。成立於2014年的每日優鮮，在資本市場一直大受歡迎，在成立半年多就已經獲得騰訊（00700）青睞，參與過５輪投資；截至2018年9月，此前平均大約每7個月就拿到一輪融資，其中不乏高盛、中金、工銀國際、阿布扎比資本集團等金融機構參與，而在2020年7月，每日優鮮獲得了生鮮到家行業目前最大規的融資。

單看有騰訊坐陣，又能夠吸引如此多金融機構入股，相信定必也能吸引到投資者的目光。現在就靜候該股每時上市，以及最終會在那個地方上市吧！

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根據wind資料顯示，每日優鮮共經歷了10輪融資，最新一輪融資為2020年12月，青島國信、陽光創投、青島市政府引導基金組成聯合投資主體，向每日優鮮戰略投資20億元。截至目前，每日優鮮已經吸引包括高盛、中金、工銀國際、阿布扎比、聯想、華創、華興等知名投資方投資，而騰訊則參與了A輪、B輪、C輪、D輪以及E輪。

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記者：張以正

 

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騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 港股

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