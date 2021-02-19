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【小米1810】傳雷軍將親自帶隊造車　小米股價尾盤急升逾一成

股樓投資 22:10 2021/02/19

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科技 造車似乎成為一股潮流，繼蘋果（AAPL）、百度（BIDU）宣布造車後，本周五（19日）小米 （1810）又傳出即將造車的消息。 周五開市後一眾本地科技股捱沽，當中小米股價一度跌4%，低見27.5元，是「ATMX」中表現最差。不過下午受造車消息帶動，公司股價迅速回彈，短短12分鐘內倒升逾一成，高見32.3元，最終收市回落至30.65元，錄得6.4%升幅，全日累計成交規模達134.5億元，僅次於騰訊（0700）。

 大行小米目標價如下

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該公司並未有正面回應相關消息，而是以「晚點等公告」回應媒體。不過多方消息指出，小米已確定造車，且將由小米集團創始人雷軍親自帶隊。消息人士指，小米視造車計劃為「戰略級決策」，不過具體形式和路徑仍未確定，或許存在變數。

在此之前，雷軍已經多次考慮造車，小米內部亦曾立項調查造車項目，但由於多種原因，小米造車一事最終不了了之。雷軍轉而通過旗下順為資本，參與投資了蔚來（NIO）與小鵬汽車（XPEV），但順為資本並未出現在這兩家公司的主要機構股東內，反映其持股均不足5%。

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