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【美股分析】「理性泡沫」變得不理性 策略師：美股未來數周是關鍵

股樓投資 20:52 2021/02/19

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美股過去數天出現調整，美股三大指數全線向下，《MarketWatch》BCA research首席歐洲投資策略師Dhaval Joshi便指，很多時候低利率代表股市及其他資產價格上升，他認為這是理性泡沫，因估值是由債息這個最重要的基本因素推動。

資料來源: MarketWatch

【大戶手影】金礦股建倉不足一年全清倉 巴菲特旗下巴郡揭上季持倉變化 減持蘋果兼掃三大板塊

不過，他發現當債息上揚時，股市的預測市盈率也在上升，尤其是增長最快的科技板塊，其收益率（E/P，編按市盈率上升即收益率下跌，反之亦然）更在債息上升的時侯持續向下。他認為這種情況將面臨三大情境，第一是股價下跌，以令收益率掉頭向上；第二是債息下跌；第三則是股票盈利上升，同樣也能使收益率向上。

圖片說明: MarketWatch

他說：「我們建議在未來數周保持短線操作來看看風險資產的估值會否重回理性水平。這代表持續投資，但同時持有更多現金。」他又指，如果估值以上述其中一種方式回復正常水平，投資者則能安心將資金重投股市。

如果沒有出現上述三種情況又如何？他指如果市場轉向不理性，關鍵就在於投資於會否長時間留在這瘋狂的派對上，如投資者持續加入這不理性的泡沫，調整的風險將會上升，情況就如2000年股市泡沫爆破一樣。

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撰文 : 林展鋒

投資策略 歐洲 美股 股票 市盈率 板塊 指數

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