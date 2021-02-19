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【新冠疫情】美國抗疫專家福西預測　聖誕節前美國或回復常態

環球政經 22:40 2021/02/19

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美國疫情略有緩和，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長福西（Anthony Fauci）本周四（18日）預測，民眾或可夠於聖誕節之前回復正常生活，符合新任總統拜登（Joe Biden）之前預測的時間表。

CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈【下一頁

不過這種「常態」並不意味著民眾可以完全回復到疫情前的生活，福西指，餐廳和戲院等室內場所仍將維持有限度開放，民眾於公眾場所仍須佩戴口罩。他亦強調，上述時間表僅是預測，同時還受到很多因素影響，包括新型變種病毒傳播等。

根據外媒報道，美國目前已接種約5,773萬劑新冠疫苗，每一百人中有17.44已經接種第一劑疫苗，比率於全世界較為領先。福西料大部分美國國民將於6月初之前接種最少一劑疫苗，較他之前預料的4月初為遲。他解釋道這主要是由於強生疫苗生產進程受阻，根據合同規定，該公司本應於6月底前交付1億劑疫苗，據報FDA將於下周通過強生疫苗的緊急使用授權。

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