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【網民熱話】唔想返工比人睇唔起 未出糧就瘋狂買名牌 港男欠下十多萬卡數

理財智慧 20:52 2021/02/19

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不少都市人也試過被卡數纏身，近日在討論區就有網民發文，稱自己弟弟因上班要有「牌頭」，經常買名牌，導致欠下十多萬卡數，苦惱應該如此何幫助他。

事主指，弟弟今年剛剛出來工作，已有兩三張信用咭，經常說上班要有「牌頭」，不然會被同事看不起，「一工作還未出糧就買了很多名牌衫褲袋返工」，事主事後上網查看價錢，估計弟弟花費了約五、六萬元，「原本以為他還得起就沒有理會他。」

【疫下理財】調查：港人財務健康65分　專家籲管理個人債務如準時找卡數 【下一頁

之後事主又見弟弟買了一隻昂貴的手錶，弟弟稱是因出去見客，不可以被人看低。事主逐追問弟弟有沒有能力還卡數，當時弟弟卻回答說沒有問題。但事主日前好奇打開銀行信件，才發現原來弟弟已欠銀行十四萬、十五萬元的卡數，「期期都只還 MIN PAY (最低還款額)，利疊利都不少錢……」事主指自己很害怕弟弟這樣下去會破產，但係又不好意思管他，所以想問網民該怎麼？

不少網民都勸喻事主不要幫弟弟還款，「你睇你弟弟的態度, 你幫他還五六萬也沒有用，只會繼續」、「他借的，你不要『攬上身』啊，你不要被他影響到你的生活和與家人的關係」、「沒有辦法，叫他不要用家的地址借錢」、「這種情況不幫他說是幫了他，幫他即是害了他和害了你自己」、「借錢給他，幫他還，他不就有恃無恐。」

【延伸閱讀】疫情持續　新一年理財3步　實踐財務自由 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠


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