【科興疫苗】瑞信：有疫苗接種但旅遊業不確定性仍高　國泰航空前景仍具挑戰

▲ 瑞信認為，國泰航空在香港的領先地位牢固，但短線業務復甦仍充滿不確定性。

首批100萬劑科興疫苗抵港，瑞信認為，距離疫苗接種又近一步，雖然長遠旅遊業會逐步復甦，但預期復甦之路仍荊棘滿途，而今年國泰航空 （00293） 開局艱難，因主要航點目的地實施嚴格封關政策，預期國泰短線前景依然充滿挑戰。國泰周五收報6.97元，跌0.3%。

不過，由於疫苗可見度提高，瑞信上調國泰目標價9.1%至7.2元，目標維持「中性」。

國泰指去年10月已成立疫苗專責小隊運疫苗【下一頁】

瑞信指，雖然疫苗接種近在咫尺，但疫苗供應緊張，運輸疫苗亦有不少障礙，均會阻礙經濟及旅遊行業復甦。

「除非社會已有大量群體接種疫苗，本土確診宗數亦大減，否則所有嚴格的預防措施，均會令國泰的財務受壓，引發市場出現潛在的盈利下降潮。」

復星親自解說接種復星BioNTech復必泰疫苗的注意事項【下一頁】

瑞信認為，國泰在香港的領先地位牢固，但短線業務復甦仍充滿不確定性，而且有潛在的新競爭對手，將會增加競爭。現時國泰市帳率約0.8倍，較歷史平均0.9倍為低。

由於環球航空市場仍然呆滯，機組人員受到新檢疫及隔離政策影響，加上布蘭特期油今年均價料見59美元，瑞信預期會令國泰今年虧損擴大，亦對2022年業績構成輕微影響。

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編輯：陳韻妍