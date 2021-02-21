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【山地悠遊人生@iM網欄】印加古道徒步去馬丘比丘 （中） 結合考古遺址、山景和動植物的雲霧森林

名人薈萃 08:01 2021/02/21

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每年成千上萬遊客前往秘魯神聖的馬丘比丘，經典印加古道徒步前往馬丘比丘（Inca Trail to Machu Picchu）， 結合了神秘的考古遺址， 山景和充滿動植物的茂密雲霧森林。 這行程並不簡單，不能獨自完成，當地政府限制每天500人進山，其中包含遊客、嚮導、挑夫等，旺季需要提前半年預定，還要先付款才能預定。 當時3月份決定去南美，我在網上要求預訂7月，旅遊公司回覆只有8月30號或9月2號有空位，4天3夜盛為700美元，還要求馬上先付350美元才能確認預定， 我在官方網站搜一下， 全年幾乎每天都是滿額。 網上信用卡付款還得另加5%，另加挑夫100美元和租睡袋20美元 。

 

行程

印加古道4日3夜行程

第一天， 庫斯科至Wayllabamba

起點：KM 82

總距離：13公里

預計步行時間：7小時

最高海拔：3,100 米

營地海拔：3,000米

沿途經過遺跡: Llaqtapata Ruins

 

 

4點出發， 車程一個多小時到達印加古道的第82公里起步點。 挑夫忙著整理行裝 。驚訝的是到底有多少挑夫，嚮導說一共15位， 他們將四天要用的物品從車上卸下，開始很有默契地分配物資， 並且放到各自負責的大包包內，除了帳篷、他們攜帶水、食物、睡袋，便攜式廁所帳篷和烹飪設備， 還有石油氣罐。

挑夫準備分配物資。


步行前大合照，我們團共9人 ， 除了我是獨行， 其他就是8位都是情侶或夫妻。 開始跟團友聊天，自我介紹；倫敦出生的印度籍醫生和太太，慶祝結婚10週年。最年輕貌美的青年男女 A和Susan來自加州。 另外T 和Lindsay也是美國人，  來度蜜月， 哈，誰到深山度蜜月？無語了， 原來 T 喜歡冒險自虐，新婚太太只好做跟得夫人。最後是J和Cath來自加拿大，一看就是運動健將，沒有用挑夫自備一個大背包，Cath一個小背包。

隊友全是雙雙對對

團友們都比我快，除了吃飯，途中都見不到。

一開始就是上坡，幸虧新婚太太Lindsay完全不是運動形，而且第一次上高原，我暗暗竊喜，不至於最慢。 午飯是一戶人家的小院，挑夫居然背了個巨大的帳篷來，裡面有桌子有椅子 。外面擺著熱水肥皂毛巾洗手，而且是每人一盤熱水。

每人一盤熱水洗手


沿著平坦的地形沿著小徑行到達Miskay，然後上坡， 逐漸攀登約五個小時，一路可以欣賞到烏魯班巴河對岸的Vilcanota山脊的壯麗景色。 下午5點多到Wayllabamba營地，挑夫們已搭好帳篷。雙人帳篷，空間很大，兩個人加上行李綽綽有餘，帳篷內的基本設施有枕頭、睡墊。 下午茶已經擺好， 點心， 爆谷，熱茶、熱巧克力、咖啡。 隊友擠在一起歡聚， 休息一會後吃晚飯，飯後才7點多倒頭就睡。

雙人帳篷

第2天， Wayllabamba至Pacaymayo

總距離：11公里

預計步行時間：7小時

最高海拔：4200 米

營地海拔：3,500 米

上上下下兩座4000m以上的山峰，

沿途經過遺跡: Warmiwanusca, Pacaymayo


早上6點醒來，早餐後開始跋涉最困難的部分，亦是最辛苦的一天，其中包括陡峭陡峭的山峰，綿延9公里。海拔上升1200米，翻過兩座山頭， 到達4200米海拔的死女人山口 Dead Woman Pass / Warmihuañusca。 途中會看到馴養的羊駝（草尼馬）。

羊駝，草尼馬

羊駝，可愛的草尼馬

果然是最艱苦的一天，午飯時已累得不行，下午又開始翻山坡，  還穿越森林，然後一路下山，霧氣從山頂聚落，很快下起雨來，雖然不是很大，到達營地，全都癱了。團友們享用下午茶，可挑夫和廚子得在雨中準備晚飯。

廚師在雨中準備晚餐

好的旅伴是好旅行的一半，Lindsay成為除了吃飯休息外，一路唯一能見到的團友。

右一，穿黑色外套的是Lindsay

PS：秘魯人有10%的中國人血統，炒飯是秘魯的國菜 。

可可葉 （古柯葉 Coca leaf） 可以用來提煉可卡因，本身含有咖啡因，可以緩解高山症和疲勞。嚮導說要消除高原反應，不需要吃藥，可以嚼可可葉， 多喝可可茶， 多補充水分就行。在秘魯可可葉不但合法，而且是日常生活的必須品。挑夫無時無刻把古柯葉含在口腔和牙齒之間嚼，還有一種飲料，叫做古柯葉兌朗姆酒，挑夫喝了健步如飛。第一次休息時，所有人都買了古柯葉，可一放進嘴裡就哭喪著臉，味道太難擋。但是確實有效， 鼻子馬上暢通無比。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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