【輪•流轉@iM網欄】揸住窩輪牛熊證  應唔應該等埋業績出？

踏入2月下旬，又來到每年兩度的企業業績高峰期，(通常第一次是2月中至3月尾，第二次則是7月至8月底)，而個別股份亦會公布季度業績。每次業績期之前，不少投資者都會提出同樣的問題：「可以點樣運用窩輪牛熊證來為業績期做部署呢？」

一間企業公布業績前，投資者對業績一般會有一套看法，相關預期很多時是來自市場的分析員或是早前企業作出的預告 (可能是盈喜或盈警)，故業績前，資金可能已經「炒定先」，令股價出現上升或下跌的走勢。

如果投資者在業績公布前，本身持有窩輪牛熊證，那是否應該繼續持倉，等待企業公布業績呢？這就要視乎投資者預期業績後、股價表現會如何。以下以好倉 (Call輪及牛證) 作為例子，如果股價在業績前已先行炒上，而業績到頭來僅符合預期，過往不少的經驗是投資者會「趁好消息出貨」，令股價出現調整。故此，除非投資者對業績有非常信心，認為股價於績後仍有可觀的上升空間，才應該揸貨等埋業績出；否則，可先行沽出好倉，或部份的持貨，待業績公布後，特別是參考過市場的分析解讀，才再定下投資部署，尤其是當持有的輪證錄得帳面利潤，更應該考慮食咗胡先，至少鎖定部分利潤。

如果投資者認為市場對業績的看法太保守，股價績前未有大變動，於業績後有機會上升，則可以買定Call輪或牛證，以捕捉潛在的股價升幅。如果投資者積極地睇好，可選擇條款較進取的產品，如價外的認購證或較貼價的牛證，這類證的實際槓桿較高，當股價一如預期於業績後向上，能夠倍大看中方向的回報率。

最後，根據以往的情況，在業績公布前，個股期權的引伸波幅或會上升；而到業績後，因一大未知之數已掃除，期權引伸波幅有可能回落。因此，業績前引伸波幅的變化，亦是投資者需要考慮是否以窩輪作業績部署的因素之一。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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