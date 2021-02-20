【玄人‧峰語@iM網欄】批算流年為何不能只單看一年?

每逢農曆新年前後日子，都忙於為客人及身邊朋友看流年，以為新的一年謀事作好準備。事實上，一套完備的八字批算，核心依據一定是以本體八字為中心，再看大運及流年與本身八字產生什麼化學作用。每個人都會逢十年轉一次大運，而大運有分好與壞，至於這十年的運勢如何，每年流年與大運產生的化學作用最為重要，原因是大運是一個大趨勢，而流年就是這個大趨勢下突破的一個觸發點。舉例而言，如果一個人行十年大好運，好的流年會將之推上一個新台階。然而，我見過不少行十年好運的人，因大運內的流年組合不算太好，令那十年的好運未能發揮得淋漓盡致。對於這個情況可以如何去理解呢?

要知道每年都是由天干地支組成的，而十天干及十二地支都有一個五行的趨勢，如果一個人的本身的用神為水，但他那十年大運的第一個流年是以『甲寅』年為開端，那麼流年的順行便是『乙卯』、 『丙辰』、 『丁已』……至『癸亥』，即使他那十年是行水運，但由於流年所行的是『木火之地』，要行到最後一年『癸亥』年才見水，命主這十年都行得不太順暢了。因此，一個人如行大年好運，都要看有沒有流年作藥引將上佳之氣引發出來。

另外，我一向看流年的習慣，一定不是只當看當年的運程，通常是看三年(前、今、明三年)，這樣才有承先啟後的作用。究其原因，每個人進入十年大運，就會受此十年大勢所影響，有時候一個流年的成敗得失，往往左右了十年的部署。我有一個朋友，由2018年行十年大旺之運，正因為他入運後手風太順，於是以超槓桿的方法去炒賣，起初的確是獲利不少的。然而在2020年第一季發生了的環球大股災，當其時他是以5000萬元炒2億的組合，但在股災下他的投資組合短短不足一個月已大幅減值4成，如果以高峰期2億元作基礎，組合跌4成基本上是減值了8000萬元，換言之，他的組合是要倒欠3000萬元。雖然最終解決了問題，但已元氣大傷，亦錯過了之後的大牛市了。由此可見，雖然在好的大運中他最後安然無恙，但一個差的流年做了一個錯誤決定，足以拖低了整個運程。

『福為禍所依、禍為福所伏』，很多人會因一年半載的好運而令自己失去理智，如果下一年的流年是轉差但卻未有所防範準備，而我們只看好的流年去盲衝，往往會影響整個大局，這也解釋了為何看流年不能只看眼前的一刻，而忽略了今日的因對明日的果帶來什麼決定性的影響。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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