【美股焦點】百度第四季度收入增長超預期　獲3間大行一同上調目標價

交銀國際發布報告，百度（美：BIDU）2020年第4季度收入為303億元人民幣，按年升5%，略高於市場預期的301億元人民幣。經調整營業利潤為70億美元，分別較市場及該行預期高15％及25％。百度核心收入為231億美元，按年增長6％；經調整毛利率為65％，按年上升2個百分點。非廣告收入第4季度超40億美元，佔百度核心收入的18％；廣告收入為188億元，按年持平。重點在於，百度自動駕駛產品將與10間領先的汽車製造商合作，新車型將陸續於2021年推出。

該行預計2021年第一季度，百度核心收入為207億美元，按年增35％。其中，預計營銷收入按年增33％，非廣告收入增長47％。該行將其目標價從166美元上調至350美元，對應2021年30倍市盈率，維持「買入」評級。

另外，瑞穗亦將其目標價調升，維持「買入」評級，同樣予350美元目標價。該行的研究報告中表示，百度核心業務正在強勁復甦。該行亦對百度在智能交通和自動駕駛領域的發展有信心。截至7時30分，百度盤前漲2％，距350美元目標價有約15％上升空間。

大行對百度評級及目標價：

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