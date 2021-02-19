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【新聞付費】加拿大緊隨澳洲　擬要求Facebook向媒體付費

科技 19:39 2021/02/19

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加拿大最新更表示，將採用「澳洲模式」要求Facebook就新聞內容付費，聲言未來數月內推出法案。

澳洲政府擬實施新法例，規定Facebook等數碼平台付費予當地新聞媒體的新法例，有關新聞付費的爭議近日持續延燒，Facebook日前表示將限制澳洲的新聞媒體與當地用戶分享或查看新聞內容。加拿大最新更表示，將採用「澳洲模式」要求Facebook就新聞內容付費，聲言未來數月內推出法案。

據外電報道，負責制定類似法律的加拿大文化資產部長Steven Guilbeault，譴責Facebook近日在澳洲採取的行動，並表示不會因此阻擋加拿大的決心。他又形容加拿大處於是次「戰爭」的前線，為首批國家推動有關立法，並指出將有愈來愈多國家制訂類似規定。

【Facebook展開抵制】全球封鎖澳洲新聞連結　官方組織帖文消失

抗議Google、Facebook搶走廣告收入　逾百加拿大報紙開天窗

他還指出，加拿大可以效法澳洲模式，要求Facebook及Google與新聞媒體達成協議，推動社交平台巨頭為新聞內容付費；而另一選項為跟隨法國，要求大型科技平台與發行商進行公開對話。

【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售

責任編輯：張寶燕

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