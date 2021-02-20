  • 19°C
香港時間 : 2021220日 (六) 23:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居住問題】 有樓等於有女朋友？表姐嫁人獲男家出首期 公屋表弟遭親戚奚落「無樓無女朋友肯跟你一世」

環球政經 22:45 2021/02/20

分享：

香港現實愛情故事，有樓等於有女朋友？一名男網友周四（18日）在連登討論區，以「近排表姐結婚 慨嘆點解女人住公屋都可以做人生贏家」為題發帖，指家住公屋、從未拍拖的表姐，3年前透過交友應用程式（Tinder） 認識了一名三大工程系的男子，現時已到談婚論嫁的階段。在過年期間，表姐全家到其家中吃飯，席間阿姨不斷炫耀女兒男友一畢業人工已過2萬，加上他家人可付首期，讓他們可慢慢供樓，變相他們不用擔心置樓問題。原本晚飯期間，該網民沒有發聲，但阿姨說得興奮下，突然間向該網民說「X仔,你要加油！這個年代無樓無女朋友肯跟你一世」樓主感到無奈，突然間被點名，只好「哦」一聲回應。

【低水筍盤】臨海而建私人參建居屋 環境寫意上車之選 新婚首置客購2房 首期唔使50萬

事主對表姐出嫁表示高興「可以在交友App覓得如意郎君，嫁入中產飛上枝頭變鳳凰，我絕對替她感到高興。」因為該網民形容表姐樣貌中上，高級文憑畢業，性格還可以但有少少「港女」性格，畢業後做月薪1.2萬元的倉務文員。但事主不解為何世界這麼不公平？男人住公屋就要被人看不起？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此帖文引來網民熱議，不少人留言安慰事主「其實住公屋嫁公屋仔，好過做樓奴」、「其實很多事業型女性對愛情很有憧憬，她們不介意另一半如何，只要真心喜歡就可以」、「公屋不代表甚麼，你都可以有份穩定工作努力賺錢，我認識一對夫婦兩個都是公屋出身，兩個人工加在一起都有8萬幾一個月」

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

下一篇文章

【酒醉金迷@iM網欄】農曆新年推介: 「好意頭」名莊紅酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽