【居住問題】 有樓等於有女朋友？表姐嫁人獲男家出首期 公屋表弟遭親戚奚落「無樓無女朋友肯跟你一世」

香港現實愛情故事，有樓等於有女朋友？一名男網友周四（18日）在連登討論區，以「近排表姐結婚 慨嘆點解女人住公屋都可以做人生贏家」為題發帖，指家住公屋、從未拍拖的表姐，3年前透過交友應用程式（Tinder） 認識了一名三大工程系的男子，現時已到談婚論嫁的階段。在過年期間，表姐全家到其家中吃飯，席間阿姨不斷炫耀女兒男友一畢業人工已過2萬，加上他家人可付首期，讓他們可慢慢供樓，變相他們不用擔心置樓問題。原本晚飯期間，該網民沒有發聲，但阿姨說得興奮下，突然間向該網民說「X仔,你要加油！這個年代無樓無女朋友肯跟你一世」樓主感到無奈，突然間被點名，只好「哦」一聲回應。

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事主對表姐出嫁表示高興「可以在交友App覓得如意郎君，嫁入中產飛上枝頭變鳳凰，我絕對替她感到高興。」因為該網民形容表姐樣貌中上，高級文憑畢業，性格還可以但有少少「港女」性格，畢業後做月薪1.2萬元的倉務文員。但事主不解為何世界這麼不公平？男人住公屋就要被人看不起？

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此帖文引來網民熱議，不少人留言安慰事主「其實住公屋嫁公屋仔，好過做樓奴」、「其實很多事業型女性對愛情很有憧憬，她們不介意另一半如何，只要真心喜歡就可以」、「公屋不代表甚麼，你都可以有份穩定工作努力賺錢，我認識一對夫婦兩個都是公屋出身，兩個人工加在一起都有8萬幾一個月」

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責任編輯：陳頌潔