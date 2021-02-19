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【網民熱話】盤點同事不派利是借口 基督徒不派利是 相士指派利是會行衰運？

理財智慧 19:35 2021/02/19

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每逢農曆新年，逗利是當然是不可或缺的一環。但不少人都遇過不同人以借口不派利是。近日在討論區，就有網民發文，收集大家遇過甚麼同事不派利是的借口。帖文引來不少上班一族回應，網民遇過各色各樣的借口，例如有人自稱基督徒所以不派利是，但卻會收利是，亦有人年年都自稱相士指派利是會行衰運。

【網民熱話】自幼家中清貧欠債 本以為媽媽把利是錢拿去用 長大後全數交還 網民大呼：內有洋蔥   【見下頁

其他不派利是借口：

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    +12
    +11

不少網民都認為不派不是問題，但也不要問人拿，「不派都沒有所謂，同事又不會厚著臉皮去『搲』，不用特意想藉借口」、「不派沒關係，但不要厚面皮到收人利市」、「其實別人不派利是，我又沒關係，反正也不多，所以我不在乎那些人派還是不派。」

【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候  【見下頁

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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