【新股IPO】京東物流通過上市聆訊料集資300億元 連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？

▲ 【新股IPO】京東物流通過上市聆訊 料集資300億元

京東集團 （09618） 旗下京東物流已通過香港上市聆訊，預計京東物流可在5月招股和上市，成為一年內第3家京東系公司在香港集資。京東物流早前傳出以400億美元（約3120億港元）目標估值，集資30億至40億美元（約233億至310億港元），但近期科網股表現回落，京東物流估值或面對壓力。

以較近期的融資，京東物流2018年私募融資25億美元時，公司當時估值約135億美元，較京東物流傳聞上市估值有明顯差距。

若市傳的京東物流集資40億美元作實，京東系近一年已通過IPO籌集近千億港元。

京東近一年以驚人的速度，將4間公司在港美市場上市，京東、京東健康 （06618） 上市以來表現不錯，成為恒生科技指數的重磅股，京東物流能否延續佳績？本文將以問答形式，詳解京東物流的由來、業務和財務表現。

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1. 京東物流為何創立？

京東物流前身為京東旗下內部物流服務部門，2017年京東物流宣布獨立營運，成立京東物流子集團。京東創辦人劉強東早年曾因砸重金自建物流被質疑，因倉庫、人力成本投資龐大，重資產模式與京東互聯網企業定位格格不入，京東物流的投資負擔曾經拖累京東業績多年。

劉強東當年力排眾議自建物流，據報是要解決快遞容易遺失、延誤、包裝破損等問題，「為用戶體驗燒錢，我覺得值得」。他曾經在2019年4月發內部信，稱京東物流2018年的虧損就超過23億元（人民幣，下同），已經第十二年錄得虧損。

不過，2019年起京東物流逾10年投資見成效，營運效率高、供應鏈能力強等自建物流的優點開始顯現，成為京東獨特優勢。同時，京東物流從2017年起開始為外部客戶提供服務，貢獻物流服務收入。京東連續多個季度交出超預期季績，助力其一年多來在美股的升勢。

京東物流傳集資310億元，詳情請按【下一頁】

2. 京東物流賺錢未？

根據京東物流招股書，公司去年首三季度非國際財務報告準則盈利錄得22.8億元，2018年、2019年的經調整虧損則為16億元、2.7億元。京東物流已證明其是賺錢的生意。

收入方面，京東物流去年首三季收入為495億元，按年升43%。2019年全年收入為498.5億元，按年增長32%。

3. 京東物流收入主要靠京東？

京東仍貢獻京東物流過半收入，但值得留意是，外部客戶的收入貢獻佔總收入的百分比從2018年的29.9%增加至2019年的38.4%，截至2020年9月30日止9個月，進一步增加至43.4%，京東開放其物流能力，成為京東物流收入增長重要驅動力。

京東物流遞交上市申請，京東集團拆解4原因，請按【下一頁】

4. 京東物流與傳統物流有何區別？

截至去年9月底，京東物流營運逾800個倉庫，總管理面積約2000萬平方米（包括雲倉生態平台管理的面積）。截至去年底，京東物流擁有超過19萬名配送人員。

強大的供應鏈能力，令京東物流區別於傳統物流公司。京東物流稱，已建立高度協同的六大網絡：倉儲網絡、綜合運輸網絡、配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡及跨境網絡。其物流網絡幾乎覆蓋中國所有 的地區、城鎮及人口。

同時京東物流指，供應鏈技術是公司營運的基礎，令公司從競爭中脫穎而出。京東物流於所有關鍵物流運營環節（包括倉儲、運輸、分揀及配送），運用先進的無人技術及機器人（如自動導引車、自主移動機器人及分揀機器人、無人駕駛汽車等），極大提高速率、準確性及生產力。

京東物流對自身的定位是「中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商」。在收入層面的體現是，來自一體化供應鏈客戶的收入在去年首三季佔比達到79.1%，2019年佔比則為83.9%。

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編輯：陳健婷