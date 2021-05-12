【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？

京東集團 （09618） 旗下京東物流已通過香港上市聆訊，內媒報道，京東物流計劃5月17日至21日招股，5月28日上市。截至目前，京東物流已在香港進行了10天上市前分析師路演。京東物流計劃發行10%股份，估值約350億美元（約2730億港元）。

京東物流成為一年內第3家京東系公司在香港集資。京東物流早前傳出以400億美元（約3120億港元）目標估值，集資30億至40億美元（約233億至310億港元），但近期科網股表現回落，京東物流估值或面對壓力。

承銷團之一美林發表報告，給予估值介乎300億美元至454億美元（約2390億港元至4540億港元）。報告預料，今年至2022年財年盈利狀況（earning profile）不會在預期內穩定下來，最快2023年才扭虧為盈，主要因內地海運裝箱物流（SCL）需求強勁帶動所致。

承銷團之一海通發表報告預料，以非國際財務報告準則計，今年全年淨虧損錄7.76億元人民幣，2022年達收支平衡（breakeven），並給予估值介乎424億至443億美元（約3286億港元至3433億港元）。

海通又指，2020年至2023財年外部收入複合年增長率達45%，超過總收入32.5%的複合年增長率。海通又認為，疫情影響今年全年的利潤（margin）收窄，但仍然預計京東物流毛利率及凈利潤率隨著業務規模的增長及運營效率提高而進一步改善。

以較近期的融資，京東物流2018年私募融資25億美元時，公司當時估值約135億美元，較京東物流傳聞上市估值有明顯差距。

若市傳的京東物流集資40億美元作實，京東系近一年已通過IPO籌集近千億港元。

京東近一年以驚人的速度，將4間公司在港美市場上市，京東、京東健康 （06618） 上市以來表現不錯，成為恒生科技指數的重磅股，京東物流能否延續佳績？本文將以問答形式，詳解京東物流的由來、業務和財務表現。

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1. 京東物流為何創立？

京東物流前身為京東旗下內部物流服務部門，2017年京東物流宣布獨立營運，成立京東物流子集團。京東創辦人劉強東早年曾因砸重金自建物流被質疑，因倉庫、人力成本投資龐大，重資產模式與京東互聯網企業定位格格不入，京東物流的投資負擔曾經拖累京東業績多年。

劉強東當年力排眾議自建物流，據報是要解決快遞容易遺失、延誤、包裝破損等問題，「為用戶體驗燒錢，我覺得值得」。他曾經在2019年4月發內部信，稱京東物流2018年的虧損就超過23億元（人民幣，下同），已經第十二年錄得虧損。

不過，2019年起京東物流逾10年投資見成效，營運效率高、供應鏈能力強等自建物流的優點開始顯現，成為京東獨特優勢。同時，京東物流從2017年起開始為外部客戶提供服務，貢獻物流服務收入。京東連續多個季度交出超預期季績，助力其一年多來在美股的升勢。

京東物流傳集資310億元，詳情請按【下一頁】

2. 京東物流賺錢未？

根據京東物流招股書，公司去年首三季度非國際財務報告準則盈利錄得22.8億元，2018年、2019年的經調整虧損則為16億元、2.7億元。京東物流已證明其是賺錢的生意。

收入方面，京東物流去年首三季收入為495億元，按年升43%。2019年全年收入為498.5億元，按年增長32%。

3. 京東物流收入主要靠京東？

京東仍貢獻京東物流過半收入，但值得留意是，外部客戶的收入貢獻佔總收入的百分比從2018年的29.9%增加至2019年的38.4%，截至2020年9月30日止9個月，進一步增加至43.4%，京東開放其物流能力，成為京東物流收入增長重要驅動力。

京東物流遞交上市申請，京東集團拆解4原因，請按【下一頁】

4. 京東物流與傳統物流有何區別？

截至去年9月底，京東物流營運逾800個倉庫，總管理面積約2000萬平方米（包括雲倉生態平台管理的面積）。截至去年底，京東物流擁有超過19萬名配送人員。

強大的供應鏈能力，令京東物流區別於傳統物流公司。京東物流稱，已建立高度協同的六大網絡：倉儲網絡、綜合運輸網絡、配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡及跨境網絡。其物流網絡幾乎覆蓋中國所有 的地區、城鎮及人口。

同時京東物流指，供應鏈技術是公司營運的基礎，令公司從競爭中脫穎而出。京東物流於所有關鍵物流運營環節（包括倉儲、運輸、分揀及配送），運用先進的無人技術及機器人（如自動導引車、自主移動機器人及分揀機器人、無人駕駛汽車等），極大提高速率、準確性及生產力。

京東物流對自身的定位是「中國領先的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商」。在收入層面的體現是，來自一體化供應鏈客戶的收入在去年首三季佔比達到79.1%，2019年佔比則為83.9%。

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編輯：陳健婷