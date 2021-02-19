【欲哭無淚】新晉「明星屋苑」再錄撻訂　千呎大宅買完竟放棄　白蝕逾324萬 

樓市暢旺之際，市場再錄豪宅撻訂，新世界（00017）旗下的西貢傲瀧，繼上月連環錄兩宗撻訂後，昨日（19日）再有一伙四房大宅撻訂，買家料損失逾324萬元的訂金。單以今年計，傲瀧暫錄7宗撻定。

據成交紀錄冊資料顯示，傲瀧2座1樓B室，實用面積1,834平方呎，原於2018年6月以3,243.2萬元易手，實用呎價約17,684元。不過，及至昨日，相關交易終止，即買家選擇撻訂，料遭沒收樓價一成之訂金，涉約324.32萬元。

早前示範單位相

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事實上，新盤撻訂成因很多，並不一定代表買家看淡後市，要止蝕離場。舉例說，買家計錯數、銀行拒批按揭、買家財務情況急轉直下等。一般來說，若撻訂宗數持續增多，而發展商又減價重推撻訂單位，才算壞消息，以目前情況來說，雖然屢見買家撻訂，惟發展商多數加價重推單位。以早前撻訂的傲瀧為例，發展商收回撻訂單位後重售，結果賣出價較原先售價高。

值得留意的是，傲瀧有「明星盤」之稱，皆因不少明星藝人都是住客，如無綫電視影星袁偉豪及張寶兒、視帝王浩信、商台節目主持少爺占、歌手周柏豪等。

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