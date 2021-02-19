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【奢侈品】疫下仍要買名牌 Hermès上季銷售大勝預期、亞洲市場升35%

股市 19:02 2021/02/19

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Hermès上季業績勝預期。

Hermès上季業績勝預期。Hermès去年第四季度銷售額21億（歐元，下同），按年升12.3%，按固定滙率升15.6%，大勝分析師平均預期的8.7%，主要受惠於亞洲市場及皮革製品等業務強勁表現。中綫來看，雖然面對全球經濟、地緣政治和貨幣不確定性，但Hermès仍目標收入按固定滙率錄得增長。

Gucci、Celine擬加入奢侈品加價陣營，看【下一頁】

上季亞洲市場銷售表現亮麗，錄得11.9億元，按年升35%，按固定滙率升38.9%，撇除日本，按年及固定滙率升幅達43.3%及47.4%。而歐洲市場銷售額按年跌10.8%至5.2億元。

Hermès指，皮革製品需求強勁，自下半年業務恢復增長後，上季銷售增長加速至18%（按固定滙率計），而其他業務如珠寶及家居用品等銷售更有逾5成的增長。

總結全年，Hermès全年銷售按年跌7.2%至63.9億元，淨利潤跌9.4%至13.9億元。亞洲是唯一錄得增長的市場，銷售額按年升8.6%至37.5億元。

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【零售寒冬】Hermès上半年淨利潤挫55% 次季銷售跌逾4成

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編輯：袁諾曦

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