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【匯豐HSBC】滙豐委任范貝恩出任獨立非執行董事

股市 18:52 2021/02/19

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現年60歲的范貝恩將於九月出任滙豐獨立非執行董事

滙控 （00005） 委任現年 60歲的范貝恩（Dame Carolyn Fairbairn）為獨立非執行董事，任命將於今年9月1日起生效。范貝恩亦將獲委任為集團薪酬委員會、集團風險管理委員會以及提名及企業管治委員會成員。

滙豐派唔派到息？詳見【下一頁】

滙豐指，范貝恩為備受推崇的商界領袖，對宏觀經濟及政治環境學養精醇，並擁有豐富的媒體、政府及金融業經驗。除於2015至2020年擔任英國工業聯合會總幹事外，范貝恩亦具備廣泛的上市公司董事經驗，曾出任勞埃德銀行集團、Vitec集團及Capita plc.非執行董事。她亦曾擔任英國競爭與市場管理局及英國金融服務管理局非執行董事。

滙豐集團主席杜嘉祺表示，范貝恩於多個行業均成就卓越。她在英國工業聯合會的工作展示了其擅於領導和推動眾多相關群體的才能。在現時愈趨不明朗的經營環境下，這將為董事會帶來寶貴價值。

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編輯：謝智聰

港股 杜嘉祺 滙豐控股（00005） 銀行

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