【逆市開店】三原鐵板燒將軍澳開幕　日籍主廚兼日本直送和牛海鮮

▲ 三原鐵板燒逆市於將軍澳The Parkside開幕試業，帶來多款以日本食材入饌的午市晚市套餐。（三原鐵板燒提供圖片）

晚市放寬堂食下，全新餐飲品牌「三原鐵板燒」（TEPPANYAKI MIHARA）逆市於將軍澳The Parkside開幕試業，帶來多款以日本食材入饌的午市晚市套餐。

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三原鐵板燒備有多款午市菜單選擇，定價為218元至468元，如北海道喜知次魚法式燴菜牛油汁、波爾多紅酒牛舌、北海道四元豚生薑燒等。另有兩款極上午市菜單，包括日本宮崎縣A4和牛及招牌海鮮食材，分別定價為650元及780元。

晚市菜單方面則有兩款廚師發辦料理，精挑當日最優質的時令食材及海產，分別定價為780元及1,280元，同時提供多款不同主題的晚市菜單，如極品和牛嚐味套餐、精選海鮮及和牛套餐等。

日籍主廚三原光史表示，三原鐵板燒的開幕旨在將將軍澳打造成香港另一美食熱點，為住宅社區注入滋味活力，讓大家毋須到訪繁榮鬧市，亦可品嚐到高質的日式料理。

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責任編輯：朱悅瀅