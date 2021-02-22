  • 19°C
香港時間 : 2021222日 (一) 08:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】展示國力的視覺豪宴 春晚你睇咗未？

名人薈萃 08:00 2021/02/22

分享：

如果想認識國情，一年一度CCTV的《春節聯歡晚會》，是入門好素材。1983年啓播至今已38年，「鐵打的春晚，流水的演員」，誰會是這場大國「秀」的長青樹？不是美女、亦非帥哥，竟是其貌不掦的相聲演員馮鞏出現得最多，共33次。77歲高齡的女高音李谷一，第一場春晚激昂高歌六曲，當時舉國醉倒，一唱就唱足廿八載。

 

還有許多不為港人熟知的名字：趙宗祥、趙本山、倪萍、蔡明、蔡國慶，第一夫人彭麗媛上岸前，也曾登台亮相20次。表演的人腳歷來均由官方反覆琢磨，精挑細選，誰入選誰出局，哪位前哪個後，充滿權術的符號，值得仔細推敲。

 

今年礙於疫情，春晚轉玩科技噱頭：AI、VR、AR和XR，花樣齊出。香江劉天王，聯同寶島周董，加上內地的王一博及關曉彤，在雲科技及AR協調下，身處兩岸三地亦實現了同一舞台表演「牛起來」，加演機械牛揮寫「福」字，歌舞聲色令人眼花繚亂。再來一群體態豐腴的唐朝少女，穿梭於虛擬的古畫中，打造出《唐宮夜宴》的繁景。

 

從頭到尾，整個Show都是一場賣弄科技、展示國力的視覺豪宴。

 

歷年春晚贊助商的名單，一樣具備豐富的劇情。從2015年開始，互聯網企業成為雄踞春晚的新霸主。今年的標王是炙手可熱的抖音，去年由快手搶到，當然少不了百度、阿里巴巴和騰訊。微信能一舉贏盡全國人民的心，六年前春晚豪灑5億元紅包，一戰定江山。引來仿傚者絡繹不絕。

 

新經濟仍未顛覆大局前，佛山美的集團11年獨佔鰲頭，步步高也曾一度上榜；可見當時傳統經濟板塊仍主潮流。九十年代期間，乃酒商的天下：孔府宴酒、秦池酒及沱牌麯酒等，一登春晚天下皆知。

 

躋身春晚廣告或贊助商行列的，皆是荷槍實彈的大金主。2010年除夕一宿的廣告收益衝破6.5億人民幣，花開荼靡的樂視在2016年豪斥七千萬元，買下春晚開播前的30秒廣告。

 

廣告商鯨吞天價仍甘之如飴、前赴後繼，百度2019大年夜，全國新增活躍用戶量一晚暴增至2.4億，增幅接近七成，數據說明了春晚的魅力。

 

信不信由你。認識中國的第一課，必先學會解讀春晚。今年A股、港股那些板塊行情看俏，2月11號的春晚建議你「翻睇」。

極之奢華耀眼的《春節聯歡晚會》是內地除夕夜的重頭戲。

劉天王是春晚舞台上的香港ICON。

美的集團十一年榮登春晚標王。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】馬雲馬化騰朱伯格都說：「運氣很重要」
2021/02/17
【公關大娜移@iM網欄】馬雲馬化騰朱伯格都說：「運氣很重要」
【公關大娜移@iM網欄】Seeing is NOT believing 向假消息Say NO
2021/02/05
【公關大娜移@iM網欄】Seeing is NOT believing 向假消息Say NO
【公關大娜移@iM網欄】慵懶、孤獨感坐大 「阿姨我不想努力了」
2021/01/25
【公關大娜移@iM網欄】慵懶、孤獨感坐大 「阿姨我不想努力了」
【公關大娜移@iM網欄】從Yoyo 表情 看「動真格」的世代
2021/01/18
【公關大娜移@iM網欄】從Yoyo 表情 看「動真格」的世代
【公關大娜移@iM網欄】以幽默調侃 化干戈為玉帛
2021/01/11
【公關大娜移@iM網欄】以幽默調侃 化干戈為玉帛

上一篇文章

【樓市現象】樓市爆發「大陽春」 週末10大屋苑錄成交勁升逾8倍 創近8年半新高

下一篇文章

5G網絡建設完善　新興市場成科技領頭羊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多