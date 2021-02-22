【公關大娜移@iM網欄】展示國力的視覺豪宴 春晚你睇咗未？

如果想認識國情，一年一度CCTV的《春節聯歡晚會》，是入門好素材。1983年啓播至今已38年，「鐵打的春晚，流水的演員」，誰會是這場大國「秀」的長青樹？不是美女、亦非帥哥，竟是其貌不掦的相聲演員馮鞏出現得最多，共33次。77歲高齡的女高音李谷一，第一場春晚激昂高歌六曲，當時舉國醉倒，一唱就唱足廿八載。

還有許多不為港人熟知的名字：趙宗祥、趙本山、倪萍、蔡明、蔡國慶，第一夫人彭麗媛上岸前，也曾登台亮相20次。表演的人腳歷來均由官方反覆琢磨，精挑細選，誰入選誰出局，哪位前哪個後，充滿權術的符號，值得仔細推敲。

今年礙於疫情，春晚轉玩科技噱頭：AI、VR、AR和XR，花樣齊出。香江劉天王，聯同寶島周董，加上內地的王一博及關曉彤，在雲科技及AR協調下，身處兩岸三地亦實現了同一舞台表演「牛起來」，加演機械牛揮寫「福」字，歌舞聲色令人眼花繚亂。再來一群體態豐腴的唐朝少女，穿梭於虛擬的古畫中，打造出《唐宮夜宴》的繁景。

從頭到尾，整個Show都是一場賣弄科技、展示國力的視覺豪宴。

歷年春晚贊助商的名單，一樣具備豐富的劇情。從2015年開始，互聯網企業成為雄踞春晚的新霸主。今年的標王是炙手可熱的抖音，去年由快手搶到，當然少不了百度、阿里巴巴和騰訊。微信能一舉贏盡全國人民的心，六年前春晚豪灑5億元紅包，一戰定江山。引來仿傚者絡繹不絕。

新經濟仍未顛覆大局前，佛山美的集團11年獨佔鰲頭，步步高也曾一度上榜；可見當時傳統經濟板塊仍主潮流。九十年代期間，乃酒商的天下：孔府宴酒、秦池酒及沱牌麯酒等，一登春晚天下皆知。

躋身春晚廣告或贊助商行列的，皆是荷槍實彈的大金主。2010年除夕一宿的廣告收益衝破6.5億人民幣，花開荼靡的樂視在2016年豪斥七千萬元，買下春晚開播前的30秒廣告。

廣告商鯨吞天價仍甘之如飴、前赴後繼，百度2019大年夜，全國新增活躍用戶量一晚暴增至2.4億，增幅接近七成，數據說明了春晚的魅力。

信不信由你。認識中國的第一課，必先學會解讀春晚。今年A股、港股那些板塊行情看俏，2月11號的春晚建議你「翻睇」。

▲ 極之奢華耀眼的《春節聯歡晚會》是內地除夕夜的重頭戲。

▲ 劉天王是春晚舞台上的香港ICON。

▲ 美的集團十一年榮登春晚標王。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！