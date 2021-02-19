【正視投資@iM網欄】如何獲利？對沖基金策略知多點

早前以逆向ETF為例，介紹了對沖的基本概念。其實提到對沖，或許有不少讀者會聯想起對沖基金。對沖基金在財經報導中常被提及，在不少人眼中，對沖基金可能是高風險投資，或是一項潛在回報相當可觀的投資，但他們對箇中的投資策略、獲利方法以至收費卻未必清楚。

對沖基金並非如其名以對沖獲利，而是在股票、債券及商品等傳統投資工具以外，使用多種不同的策略，如期權及期貨等衍生工具進行投資。其中長短倉（Long Short）是較為所人認識的策略，主要是透過看好或看淡某個別資產的投資而獲利，一般基金只能在投資資產上升時才能獲利，但長短倉對沖基金卻是透過同時持有長倉及短倉，例如買入估值吸引並沽空估值較高的資產，或買入資產下跌時會獲利的相關衍生工具（如期權及期貨等)，以達致在不同市況下均有機會獲利。

另一策略是針對問題證券（Distressed Securities）的投資，相關資產可以是債券或股票，惟資產背後的公司存在經營及財務問題，甚至瀕臨破產邊緣。有關公司的投資工具價格一般較低，基金購買策略主要是相信公司有能力透過重組及併購等途徑，重回正常營運，並令投資工具價格回升，或是當公司清盤時，回收的資金將很大機會高於購買價格。部份情況下，基金會間接或直接參與公司的重組或清盤過程。

另一方面，部份對沖基金也會在不同投資工具間出現的套利（Arbitrage）機會中獲利，即買入估值較高的投資工具，並做空另一投資工具。看好及看淡的投資工具可以是同一公司的相關投資工具，或是具有關聯度的同一類別資產，或是在併購交易中，併購或被併購一方的投資品。

此外，對沖基金亦會採取不同的投資策略，例如專門買賣不同種類期貨包括股票、貴金屬、農產品及指數的管理型期貨（Managed Futures）；在不同的環球投資市場中，以宏觀經濟分析，在股票、債券、利率及貨幣等市場中買賣獲利的全球宏觀策略（Global Macro）；以及運用量化工具及模型分析的量化策略（Quantitative）。而上述提及的多種策略亦可同時運用於同一對沖基金中，是為多元策略（Multi-strategy）。

投資對沖基金雖然好處不少，但當中要小心留神的地方亦不少，詳情將於下期逐一講解。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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