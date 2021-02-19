  • 19°C
香港時間 : 2021219日 (五) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣逼近53000美元　比爾蓋茨：對比特幣持中立態度

股市 18:33 2021/02/19

分享：

比爾‧蓋茨表示，比特幣的升跌或只建基於各界對它的看法，他無法預測比特幣的發展。

Bitcoin比特幣升勢未緩，繼今周升穿52000萬元大關後，比特幣今天（19日）下午再度追近53000美元位置，至下午6時，據Coindesk數據，比特幣24小時內曾高見52876美元，現報52695美元，24小時內升幅達1.6%，總市值達9818億美元。

末日博士魯賓尼撥冷水，指 「比特幣不如石器時代貨幣體系」，詳情可見【下一頁】

比特幣挖礦機製造商嘉楠科技（美：CAN）盤前升8%，現報18.8美元，區塊鏈概念股Marathon Patent（美：MARA）盤前升7.2%，現報43.9美元，Riot Blockchain Inc（美：RIOT）盤前升9.8%，現報68.1美元。

Bill Gates對比特幣持中立態度

比特幣價格上漲，近月吸引不少機構投資者落場投資，惟微軟（美﹕MSFT）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，他對比特幣持「中立態度」，既沒有投資比特幣，也「不想對比特幣的價格作出預測」，他表示，比特幣的升跌或只建基於各界對它的看法，他無法預測比特幣的發展。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章：

【Bitcoin】比特幣未見頂　突破52000美元再創新高

【比特幣】比特幣逼近5萬美元關口 嘉楠耘智盤前升逾一成

【Bitcoin】Tesla購比特幣帳面賺逾45億　馬斯克：我不是投資者，是工程師

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 嘉楠科技（美：CAN） 比特幣 比爾蓋茨

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：補裂口完結　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【內房股】中國奧園提議集團內部重組　將明興全部已發行股本轉讓正星
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌