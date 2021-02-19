【Bitcoin】比特幣逼近53000美元　比爾蓋茨：對比特幣持中立態度

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【ET講股通】梁耀康：補裂口完結 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
Bitcoin比特幣升勢未緩，繼今周升穿52000萬元大關後，比特幣今天（19日）下午再度追近53000美元位置，至下午6時，據Coindesk數據，比特幣24小時內曾高見52876美元，現報52695美元，24小時內升幅達1.6%，總市值達9818億美元。
末日博士魯賓尼撥冷水，指 「比特幣不如石器時代貨幣體系」，詳情可見：【下一頁】
比特幣挖礦機製造商嘉楠科技（美：CAN）盤前升8%，現報18.8美元，區塊鏈概念股Marathon Patent（美：MARA）盤前升7.2%，現報43.9美元，Riot Blockchain Inc（美：RIOT）盤前升9.8%，現報68.1美元。
Bill Gates對比特幣持中立態度
比特幣價格上漲，近月吸引不少機構投資者落場投資，惟微軟（美﹕MSFT）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時表示，他對比特幣持「中立態度」，既沒有投資比特幣，也「不想對比特幣的價格作出預測」，他表示，比特幣的升跌或只建基於各界對它的看法，他無法預測比特幣的發展。
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編輯﹕賴奕羚