​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】​​避開「本土偏好」分散強積金投資風險

打工仔選擇強積金基金時，很多時都會傾向投資香港本地市場。以股票基金為例，根據積金局截至去年6月底的資料，按地域劃分的股票基金資產分配中，66%投資於香港，大幅拋離其他市場。

這就是投資界所指的｢本土偏好｣(Home bias)心態，意思是指投資者偏好本地市場，而忽略海外市場。主要原因是一般人較熟識本地市場，對海外市場則了解不多，所以覺得投資本地市場會較為安心，又或認為本地市場前景較佳。

分散風險至關重要

｢本土偏好｣心態雖然可以理解，但卻不一定是明智之舉。若投資過於集中在單一市場，投資回報便很受該市場的經濟、政治或其他當地因素所影響，大大增加了投資的風險及波動性。

正如不應把所有雞蛋放在同一個籃子的道理，把強積金分散投資於不同地域有助減低單一市場不利因素對投資組合的影響。當中一個重要考慮是市場的相關程度。例如香港與亞洲市場相關性較高，投資香港基金及亞洲市場基金的分散效果未必顯著。要達致更理想的效果，可以考慮分散投資於全球各個主要市場，又或選擇環球基金。

除了投資地域，強積金還要作資產類別的分散。一般而言，股票基金的回報通常具備長期增長潛力，但是價格波幅大，風險相對高。而風險較低的產品，例如債券基金，預期回報則較低。適當分配強積金投資組合內的資產類別比重，有助平衡整體長線風險與回報。

更多跟錢家學理財@投委會錢生的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！