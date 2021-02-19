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晶片荒致產品價升　汽車業或被迫減產

商業 18:20 2021/02/19

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大眾集團（Volkswagen Group）早於去年4月提醒晶片供應商，汽車需求將於去年下半年復甦，卻未獲理會。

全球晶片短缺，導致晶片售價上漲。除了遊戲機和智能手機外，汽車亦成為受害者。多個外媒報道指，福特、豐田及本田等車廠或將被迫減產。

研究機構IHS Markit指出，由於汽車晶片短缺，預計今年第一季全球汽車產量將減少近100萬輛。

大眾早料需求回升　斥供應商規劃錯誤

外媒指，大眾集團（Volkswagen Group）早於去年4月提醒晶片供應商，疫情將不會長時間影響全球汽車生產，並預料汽車需求將於去年下半年復甦。可是，汽車晶片供應商當時並未理會，直至11月出現晶片供應不足時，才發現事態嚴重。大眾高層曾於受訪時指出，供應商不相信集團的數字統計，而是採用自己的預測。

Tesla推Model S及Model X　「一換一」計劃售價93萬元起

不過，汽車晶片供應商ADI指，目前全球汽車製造商面臨的晶片短缺問題，問題源於車廠本身。其行政總裁Vincent Roche指，公司過去2季的銷售額均有增加，而今季的營收也有望繼續增加，由此可證明ADI有足夠晶片供應市場。

晶片生產長達15星期　供應商：目前供應鏈未斷

Roche另指，一款車用晶片由製造到完成測試等過程長達15星期，可是不少車廠通常只備少量庫存，並希望供應商能隨時滿足訂單。以往，不少車廠曾要求退貨或取消庫存訂單。「時至今日，當車廠庫存不足時，卻責怪晶片供應商並不合理。目前供應鏈仍未中斷，業界應處理以往不當的做法。」Strategy Analytics執行董事Neil Mawston認為，新冠疫情造成混亂，加上貿易戰導致的累積庫存和遙距設備需求上升，這些因素均是造成晶片短缺的因素。

Neil指出，任何有晶片的產品都將受到衝擊，包括汽車、智能手機、遊戲主機及平板電腦，而電子產品和汽車將面臨供應量減少或加價的壓力。外媒指出，iPhone特定機款的銷售已經因為某零件無法順利取得，導致產量受到限制。而Sony的新遊戲主機PlayStation 5和微軟的Xbox，亦因為晶片短缺導致供不應求。

責任編輯：楊匡然

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