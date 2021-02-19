【科興疫苗】國泰負責運送首批100萬劑科興疫苗抵港　存放於6個「溫瑞通」恒溫貨箱（附運送流程圖）

▲ 國泰航空表示，本港首批疫苗由國泰航空CX391航班運抵香港。

科興生物研發的新冠疫苗本周獲食衛局批准在港使用，首批100萬劑疫苗周五下午由北京運抵香港，國泰航空 （00293） 表示，本港首批疫苗由國泰航空CX391航班運抵香港，國泰航空將全力支持特區政府的疫苗接種計劃。國泰航空在內部通訊指，國泰航空於去年10月成立疫苗空運專責小組，每兩星期會議商議如何在全球轉運和進口疫苗，與客戶商議如何最佳符合他們的需求，目前已簽署少量疫苗運送合約，並在2月中執行首批合約。

科興首批100萬劑疫苗周五率先抵港 2月23日起網上預約疫苗接種，可見【下一頁】

圖看國泰航空運送疫苗流程

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首批100萬劑科興疫苗，國泰將之存放於六個「溫瑞通」（Envirotainer）e2 RAP 恒溫貨箱， 以保持疫苗處於攝氏2至8度的環境。恆溫貨箱置於靠近機門的位置，以便飛機於香 港國際機場南停機坪停泊後，可以優先卸放疫苗及縮短拖運至國泰航空貨運站的時間。

國泰航空指，需要確保由出發地、航機、運送目的地都具備所需的能力，特別是溫度控制設備、空運流程以至追蹤貨物運輸技術，團隊在農曆新年後已經24小時試行新追蹤技術（Track-and-trace）的營運模式。

疫苗接種期漸近，瑞信升國泰目標價【下一頁】

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，是次運送疫苗是香港應對疫情的重要里程碑，國泰航空能夠參與其中，深感榮幸。

「我們已作好充份準備繼續運送疫苗，利用國泰的專業疫苗運輸配套，支援香港政府的疫苗接種計劃。」

國泰指出，各款疫苗的儲存溫度要求都有不同，而研發商往往與合作夥伴簽署保密協議，令航空公司難以即時掌握相關資訊，而外站職員同時與內地、歐洲、美洲等疫苗來源地保持聯絡，讓香港總部掌握最新資訊。

（第二版加入國泰運送首批科興疫苗情況）

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編輯：麥德銘