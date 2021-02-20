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【新股IPO】諾輝健康涉重複認購　一文看近期熱門新股有多難抽！

新股IPO 09:00 2021/02/20

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主營癌症篩查的諾輝健康 （06606） 獲106萬人熱捧，最終只得約逾7萬人中籤。市場消息指，港交所 （00388） 擬調查重複認購諾輝健康情況。事實上，除了諾輝健康，今年難中新股大有股在，屢有新股錄得逾百萬人認購，而且抽新股的成功率及中籤成本也愈來愈高。下文為大家逐一盤點！

賽生藥業抽幾多手先穩中一手？詳看【下一頁】

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諾輝健康次日掛牌曾跌一成　港交所擬查重複認購【下一頁】

中概股回歸帶旺本港新股市場，新股首日升幅動輒一倍，吸引愈來愈多散戶入飛認購。過去一個多個月，已有3隻新股（快手 （01024） 、諾輝、醫渡 （02158） ）接獲逾百萬人認購。以認購人數計，3股均超越去年新股王京東健康 （06618） ，該股錄得85萬人認購。

隨著愈來愈多人認購，中籤率愈來愈低，投資者要抽中新股的成本也愈來愈高。此前的快手認購500手可穩獲一手，穩中的成本大約575萬元。然而，今次諾輝健康要大額認購近5,400萬元才穩獲一手，令大量借貸數以百萬元甚至上千萬元認購孖展客戶空手而回，最終肥了的，相信是借借展予散戶的券商和銀行。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

【新股IPO】諾輝健康6606比快手更難抽　抽幾多手諾輝健康先穩獲一手？

【農夫山泉股價】農夫山泉IPO難抽　滙豐都拎到最大貨？

【開市9點半】快手科技IPO火熱難抽中！　留錢轉抽貝康醫療諗得過？

編輯：吳敏芳

港股 IPO 諾輝健康—B（06606） 醫渡科技（02158） 賽生藥業（06600） 快手—W（01024） 孖展 京東健康（06618）

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【新股IPO】京東物流值不值得認購？ 連虧13年、第4家京東系上市公司

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