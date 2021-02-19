特朗普唔肯見前愛將 不滿黑莉國會暴亂後割席

曾在特朗普政府擔任美國駐聯合國大使的黑莉（Nikki Haley），在國會暴亂後發表措辭強硬言論，指特朗普令人失望。黑莉原定周三（17日）與特朗普於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）會面，但特朗普最終拒絕和黑莉見面。

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美國政治新聞網站Politico報道，特朗普（Donald Trump）不滿黑莉早前狠批他牽涉國會暴亂，即使黑莉於周三專誠前特朗普的私人會所海湖莊園，但特朗普仍直接拒絕與她會談。

特朗普自卸任以來仍和不少共和黨人見面，包括眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和共和黨眾院黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise），唯獨拒絕與黑莉會晤。

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黑莉早前就國會暴亂嚴厲抨擊特朗普，直言特朗普讓大家失望了（let us down）。黑莉又形容，特朗普擁有非常大的言論影響力（a big bully pulpit），故應該對此負起責任。

黑莉於2018年離開特朗普政府，黑莉被視為共和黨新星，很有可能於2024年參選美國總統。黑莉近期動作頻繁，上月才成立政治組織，劍指2022年中期選舉，助保守派候選人重奪國會。

責任編輯：郭麗明