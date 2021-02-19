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【抗癌藥】君實生物核心產品「拓益」獲批用於治療鼻咽癌

股市 17:56 2021/02/19

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君實生物旗下特瑞普利單抗獲批用於治療鼻咽癌。

君實生物 （01877） 披露，收到國家藥監局核准簽發的藥品註冊證書，拓益（特瑞普利單抗）用於既往接受過二線及以上系統治療失敗的復發/轉移性鼻咽癌患者治療的新適應症上市申請，獲得附條件批准。

君實生物今日收報80.55元，跌2.4%，成交額1.54億元。

君實表示，鼻咽癌是一種發生於鼻咽部粘膜上皮的惡性腫瘤，根據世界衛生組織統計，2020年鼻咽癌在全球確診的新發病例數已達到13.3萬，近半數發生在中國。

特瑞普利單抗在2018年已獲國家藥監局有條件批准上市，用於既往接受全身系統治療失敗的不可切除或轉移性黑色素瘤的治療。特瑞普利單抗用於二線治療轉移性尿路上皮癌的新適應症上市申請於2020年5月獲國家藥監局受理，並於7月納入優先審評程序。

今年2月，特瑞普利單抗聯合化療用於晚期一線未接受過系統性治療的復發轉移性鼻咽癌的新適應症上市申請獲受理。

君實生物新冠雙抗體療法獲美國FDA緊急使用授權，請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 君實生物（01877）

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