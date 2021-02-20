【科技一周回顧】食飯睇戲須掃描「安心出行」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【安心出行App】食飯睇戲須掃描「安心出行」 一文看清如何使用＋減低私隱外洩風險

本港新冠肺炎確診數字回落，政府日前宣佈2月18日起放寬限聚令，包括食肆堂食延長至晚上10時，以及部分場所如戲院、美容院、健身中心、主題公園及體育處所等可以重開。不過同時指出食肆及處所必須全日要求顧客使用「安心出行」，或登記顧客資料包括：姓名、聯絡電話、到訪處所日子及時間，亦要保留記錄 31 天，否則處所將停業或暫停晚市堂食3日、7日或14日。

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2/ 【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」 Clubhouse宣布加強數據保安加密

近期網絡興起使用語音社交平台Clubhouse，不過其背後所用的技術架構，卻被指與中國公司聲網（Agora）有關。美國史丹福互聯網監察機構（Stanford Internet Observatory）最近就有研究人員發現，Clubhouse用戶和聊天房間的獨特ID號碼竟以純文本方式傳送，導致Agora可藉此截取Clubhouse用戶的語音內容，用戶數據有傳送到中國政府的可能。Clubhouse並已於13日回應稱，將重新檢視和加強數據安全保護。

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3/ 【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知 供用戶查看及接受私隱政策更新

通訊程式WhatsApp在1月初表示將更新私隱條款，要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發轉用通訊軟件Signal、Telegram「移民潮」，其後WhatsApp表示政策將延期於5月中推行。WhatsApp19日再宣布，在未來數星期，WhatsApp將陸續推出新的通知供用戶查看及接受私隱政策更新。

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4/【新聞有價】Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

澳洲政府近來正推動立法，迫使Google和Facebook等平台，必須就新聞內容付費給媒體公司。事件令Google極為不滿，甚至揚言停止澳洲Google搜索服務，不過當地的Seven West Media日前就宣布，已經與Google達成初步付費協議，令情況出現稍爲緩和的跡象。

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責任編輯：曾曉汶