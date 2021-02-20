  • 23°C
香港時間 : 2021220日 (六) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】食飯睇戲須掃描「安心出行」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

科技 12:00 2021/02/20

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【安心出行App】食飯睇戲須掃描「安心出行」　一文看清如何使用＋減低私隱外洩風險

本港新冠肺炎確診數字回落，政府日前宣佈2月18日起放寬限聚令，包括食肆堂食延長至晚上10時，以及部分場所如戲院、美容院、健身中心、主題公園及體育處所等可以重開。不過同時指出食肆及處所必須全日要求顧客使用「安心出行」，或登記顧客資料包括：姓名、聯絡電話、到訪處所日子及時間，亦要保留記錄 31 天，否則處所將停業或暫停晚市堂食3日、7日或14日。

>>>【健康通行】蘋果限制「健康通行」Apps上架規定　必須先獲公共衛生機構認可

>>>【安心出行】食飯睇戲都要掃描「安心出行」？　5招減低私隱外洩風險

2/ 【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密

近期網絡興起使用語音社交平台Clubhouse，不過其背後所用的技術架構，卻被指與中國公司聲網（Agora）有關。美國史丹福互聯網監察機構（Stanford Internet Observatory）最近就有研究人員發現，Clubhouse用戶和聊天房間的獨特ID號碼竟以純文本方式傳送，導致Agora可藉此截取Clubhouse用戶的語音內容，用戶數據有傳送到中國政府的可能。Clubhouse並已於13日回應稱，將重新檢視和加強數據安全保護。

>>>【Clubhouse熱潮】Elon Musk誠邀普京　Clubhouse一起「後生仔傾吓偈」！

3/ 【WhatsApp更新】WhatsApp宣布陸續推新通知　供用戶查看及接受私隱政策更新

通訊程式WhatsApp在1月初表示將更新私隱條款，要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發轉用通訊軟件Signal、Telegram「移民潮」，其後WhatsApp表示政策將延期於5月中推行。WhatsApp19日再宣布，在未來數星期，WhatsApp將陸續推出新的通知供用戶查看及接受私隱政策更新。

>>>【私隱保障】Telegram被指存有漏洞  秘密通訊功能並沒有真正銷毀檔案？

4/【新聞有價】Google與澳洲主流傳媒　達成內容付費協議

澳洲政府近來正推動立法，迫使Google和Facebook等平台，必須就新聞內容付費給媒體公司。事件令Google極為不滿，甚至揚言停止澳洲Google搜索服務，不過當地的Seven West Media日前就宣布，已經與Google達成初步付費協議，令情況出現稍爲緩和的跡象。

>>>【Facebook展開抵制】全球封鎖澳洲新聞連結　官方組織帖文消失

>>>【新聞付費】加拿大緊隨澳洲　擬要求Facebook向媒體付費

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【蘋果6G】蘋果招聘工程師　專門研發6G技術
2021/02/19
【蘋果6G】蘋果招聘工程師　專門研發6G技術
【新Emoji】蘋果iOS 14.5 beta 2推全新Emoji及Memoji　增情侶組合、戴口罩圖案！
2021/02/18
【新Emoji】蘋果iOS 14.5 beta 2推全新Emoji及Memoji　增情侶組合、戴口罩圖案！
【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃
2021/02/16
【Apple Car】日產Nissan否認與蘋果傾談Apple Car研發計劃
【遊戲主機】PS5成為美國1月份銷售額冠軍　打破任天堂Wii遊戲機12年紀錄
2021/02/15
【遊戲主機】PS5成為美國1月份銷售額冠軍　打破任天堂Wii遊戲機12年紀錄
移民 軟件 社交平台 限聚令 澳洲 中國 美國 Facebook Google WhatsApp

下一篇文章

【德甲賽事分析】AWS夥德甲推數據統計 提供即時分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元