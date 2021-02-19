【ET講股通】梁耀康：補裂口完結　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升49點，收報30644點。大市總成交2,532億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指回補裂口，即市曾跌逾500點，及後隨A股拗腰倒升。展望後市，且看整固完成後，能否再戰高位。惟市場資金流向散亂，取態宜轉趨保守，若後市爆上，自然沒問題；若掉頭跌穿3萬關，則宜減倉。

中移動抽升 有機上望58.83元

以下幾大主題可以留意：

一、中資電訊股：中移動 （00941） 抽升6.4%，收報53.75元，有機會上望58.83元，惟要留意短綫超買。美股方面，股神巴菲特亦買入電訊股，或反映市場對5G發展有一定憧憬。

二、龍頭新經濟股：若大市續升，龍頭新經濟股如騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等，自可受惠。惟亦要留意，騰訊高位乍現圓頂，若調整較深，或會回落至700元水平。二綫科技股近日回吐，若後市抽上，相信可獲買盤支持，惟要留意波動性大。

資源股波動性大 宜嚴控倉位

三、資源股：通脹預期升溫，江銅 （00358） 升4.8%。對於通脹是否重臨，市場分歧仍大，惟相信隨着經濟復甦，通脹預期將愈來愈大，有利資源股。惟要留意周期股波動性大，宜嚴控倉位。

四、受惠經濟復甦股：紙業股玖龍 （02689） 、理文 （02314） 股價俱造好。炒作兩會概念，水泥股同樣表現亮麗。水泥股值博率不如紙業股。

五、個別股份：市傳小米 （01810） 有意染指造車業務，股價彈升6.4%，惟實際發展難以逆料。股價仍未突破整固區間，若失守今日低位，宜減磅。

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