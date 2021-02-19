【筍工福利】科技公司員工福利包羅萬有 提供晨跑陪跑員 管家服務 與曖昧對象約會可獲補貼

員工福利是不少人考慮公司的條件之一。在台灣，就有一間科技公司資助員工約會，若員工與曖昧對象約會，每次可申請500元台幣（約140港元）約會補助金，更稱曖昧對象不限公司同事。

【網民熱話】貿易公司聘助理陪兩女兒讀書 處理文書工作 周未隨時候命 只有日薪$750？ 【下一頁】

該公司在招聘簡介中，稱公司的管理文化是一條線水平式管理，管理層與員工就像朋友一樣。公司提供共14種福利給員工，員工除了可以申請約會補助金，還可享有晨間路跑陪跑員預約和免費休閒課程等。豐富的員工福利引起網民熱話，公司更把獲台灣媒體採訪的連結放上招聘網站介紹中，又指自己是獲網民推爆的「佛心公司」。有民眾就笑言可能是科技公司全都是「宅男」才這提供這項福利。

內地公司送橋車當花紅 總值1,800萬港元 員工興奮不已 ：「比中了五百萬還要興奮」 【下一頁】

查看更多員工福利：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠