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【輝瑞疫苗】輝瑞正研究疫苗加強劑 針對變種病毒

環球社會熱點 18:12 2021/02/19

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輝瑞（Pfizer）表示正與監管機構商討新冠疫苗加強劑，專門針對變種病毒。

新冠肺炎變種病毒肆虐，新冠疫苗是否對變種病毒有效成為控制疫情關鍵。有研究更指南非變種新冠病毒，或會導致輝瑞疫苗有效率降低3分2。輝瑞（Pfizer）周四（18日）表示正與監管機構商討新冠疫苗加強劑，專門針對新冠肺炎變種病毒。

南非變種病毒或削弱輝瑞疫苗 有效率恐降3分2 【下一頁】

有份研發輝瑞疫苗的病毒學家多米策（Phil Dormitzer）表示，輝瑞正為測試新冠疫苗加強劑制定計劃。他強調輝瑞認為目前無需要更換疫苗，而是希望嘗試應對病毒的變種情況，並在疫苗生産水平方面作出調整，就可在病毒變種時迅速作出反應。

輝瑞建議針對現有疫苗進行加強劑初期臨床試驗，並已為針對變種病毒的原版疫苗製作DNA樣板，計劃生產一批疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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孕婦適唔適合打疫苗？輝瑞招4000孕婦試驗 【下一頁】

多米策認為，目前的新冠疫苗很可能仍有效抵禦南非變種病毒。多米策指出人們接種疫苗後，產生針對南非變種病毒的中和抗體水平，或較針對普通新冠病毒的中和抗體水平少一半甚至三分之二。

但多米策相信，即使針對南非變種病毒的中和抗體水平較低，但疫苗仍能為人們提供全面保護。

除了輝瑞之外，多個新冠疫苗生産商也正針對變種病毒進行研究。Moderna正開始生産一款疫苗加強劑，專門針對於南非發現的B.1.351變種病毒。牛津疫苗生産商阿斯利康（Astrazeneca）更計劃於秋天，推出針對南非變種病毒的疫苗。強生（Johnson & Johnson）疫苗的共同研發商也透露，有意針對變種病毒調整疫苗及加強劑配方。

責任編輯：鄭錦玲

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