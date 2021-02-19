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【電動車熱潮】小米傳確定造車？　科企巨頭爭相加入造車行列

Hot Talk 17:35 2021/02/19

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小米傳確定造車？　科企巨頭爭相加入造車行列

小米 （01810） 今日傳出確認造車消息，刺激小米股價尾市曾飈升逾12%。事實上，各大科企近期爭相加入造車行列，特別是電動車熱潮將Tesla特斯拉（美︰TSLA）推上全球市值最大汽車王國寶座，令各大科企也想分一杯羹。

小米

內地傳媒引述消息指，小米 （01810） 確定造車，並視為「戰略級決策」，又稱小米造車或將由小米集團創辦人雷軍親自帶隊。

【小米股價】雷軍傳親領小米造車、股價曾倒升逾12%　小米暫無回應

要留意的是，去年底網上曾傳出小米 、比亞迪 （01211） 將攜手造車的消息。當時，小米公關部總經理徐潔雲在微博表示，「掌握一個原則就行：但凡說小米要造車的，都是假新聞。」至於今次，小米集團內部人士稱，暫沒回應，等待公告。

【小米造車】傳合作推出售價8萬敞篷電動車 小米、比亞迪齊否認

百度

百度（美：BIDU）早前已確認與吉利汽車 （00175） 母企合作，建電動車合資公司。百度董事長兼CEO李彥宏稱已確定電動汽車合資企業的行政總裁和品牌，市傳將由共享單車公司摩拜（Mobike）聯合創辦人兼首席技術官夏一平出任行政總裁。李彥宏又指，期望3年內會推出首款電動車。

【百度業績】李彥宏：已確定電動車品牌和CEO　百度上季營收勝預期、股價盤後升3%

【百度電動車】百度吉利合資電動車廠　傳由摩拜聯合創辦人出任CEO

蘋果

蘋果（美：AAPL）亦傳出造車計劃。早前蘋果據報與至少6 間車廠商談研發Apple Car，不過起亞及現代汽車已表示，未與蘋果就開發自動駕駛電動車展開討論。有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤預期，Apple Car最快於2025年發布。

【Apple Car】最強蘋果分析師郭明錤：Apple Car最快2025年發布　料定位在非常高端車型

【Apple car】蘋果日前傳暫停與現代起亞談判　起亞、現代：未與蘋果就電動車合作展開討論

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 小米集團－W（01810） 電動車 雷軍 李彥宏 吉利汽車（00175） 百度（美：BIDU） Tesla
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