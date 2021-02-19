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【轉租為買】家庭客租樓多年終轉軚上車 見麗城花園3房放盤一減再減 即以798萬元接貨

股樓投資 17:20 2021/02/19

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美國聯儲局預料維持低利率政策直至到2023年，持續低息的環境下，供樓成本相對較低，近來市場出現不少租客入市、變身做業主的個案。日前一個於荃灣麗城區租樓多年的家庭，決定把握低息環境及早置業，以798萬元購入麗城花園3房單位。

【樓市現象】見單位賣一間貴一間 分支家庭速入市鎖定置業成本 760萬購映灣園連租約3房，詳見【下一頁

中原地產分行經理黃志輝表示，新年長假期過後，買家陸續回流二手市場繼續入市。分行剛促成麗城花園1期1座高層A室成交，實用面積644平方呎，三房套房間隔，向東南，以798萬元沽出，平均實用呎價12,391元。

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人   招聘9大筍工 最高月薪達10萬元   鄭志剛：企業帶頭招聘   為香港打支強心針，詳見【下一頁

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黃志輝表示，以上單位於去年9月時以850萬元放盤，10月降價至830萬元，今年1月最新叫價再下調至810萬元。獲一組家庭客洽購，該家庭於麗城區內租樓多年，決定把握低息環境及早置業，心儀上址屬高層，見少有放盤，跟業主議價至798萬元後馬上承接，累減52萬元或6.1%。原業主則於2009年1月以243萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利555萬元，單位期內升值2.3倍。

黃志輝指，受到農曆新年因素影響，麗城花園本月交投慢熱，暫錄約3宗成交，相信隨著節日氣氛消散，睇樓活動陸續恢復，成交可望回穩。他又指，現時麗城花園放盤業主的議價空間不太大，普遍議價幅度達10餘萬至20餘萬元，現時屋苑實用面積約480萬元的2房單位，叫價約550萬元；至於實用面積572平方呎的3房單位，叫價約680萬元。

【低水筍盤】港島區細價「4字頭」上車盤 幾分鐘到港鐵站位於名校網 放盤唔夠5個鐘即成上車客囊中物，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 二手市場 農曆新年 荃灣 美國聯儲局 麗城花園

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