百度與吉利合作 傳任命摩拜聯合創始人夏一平任CEO 三年內推智慧電動車

百度董事長李彥宏透露與吉利汽車的合作項目，將於三年內推出利用百度研發阿波羅自動駕駛系統和百度大腦平台的智慧電動車。

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李彥宏在周四舉行的百度業績會透露與吉利汽車的最新合作進展，指目前合資項目進度良好，已選定品牌名稱，於適當時候公布。根據市場經驗，他預計電動車可於三年內推出。

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據外媒報導，百度已任命北京共享單車公司（MoBike）的聯合創始人夏一平出任新公司的首席執行官。

李彥宏續指，其開發的阿波羅自動駕駛系統及百度大腦，將會與其他汽車企業合作，提供需要的產品及技術服務。

百度早於今年1月公布，與吉利汽車成立智慧汽車公司，利用自家研發智慧駕駛技術，及吉利汽車經驗生產智慧電動車。

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