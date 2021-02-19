  • 21°C
香港時間 : 2021219日 (五) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百度與吉利合作 傳任命摩拜聯合創始人夏一平任CEO 三年內推智慧電動車

股樓投資 17:03 2021/02/19

分享：

百度董事長李彥宏透露與吉利汽車的合作項目，將於三年內推出利用百度研發阿波羅自動駕駛系統和百度大腦平台的智慧電動車。

【百度世界大會】超過10萬人次體驗　李彥宏：自動駕駛5年後全面商用下一頁

李彥宏在周四舉行的百度業績會透露與吉利汽車的最新合作進展，指目前合資項目進度良好，已選定品牌名稱，於適當時候公布。根據市場經驗，他預計電動車可於三年內推出。

【電動車】新能源車措施釋疑慮 上海銷情熱購車須等數月下一頁

 

    點擊圖片放大

據外媒報導，百度已任命北京共享單車公司（MoBike）的聯合創始人夏一平出任新公司的首席執行官。

李彥宏續指，其開發的阿波羅自動駕駛系統及百度大腦，將會與其他汽車企業合作，提供需要的產品及技術服務。

百度早於今年1月公布，與吉利汽車成立智慧汽車公司，利用自家研發智慧駕駛技術，及吉利汽車經驗生產智慧電動車。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

電動車 李彥宏 汽車 摩拜 自動駕駛

上一篇文章

見成交不斷增加　買家「零議價」撲入市　盡快上車先安心

下一篇文章

【碩話你知】恒指30000點 補貨舊經濟股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多