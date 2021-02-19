【港元定期存款】虛銀搶存戰收斂　仍雄霸高息榜

金牛年復市已有4個交易天，但港銀吸存戰仍狀似休市，全周港元定存息格價，僅得兩間小型業界減息，包括大眾財務今天（19日）全綫略減，華僑永亨日前亦微降3個月短存。專家指，下周為月結及財政預算案公布，料業界靜觀政府有否新一輪紓困措施，助經濟盡快復甦，遂料同業暫仍休戰。

正因銀行鮮有調息，牛年的短中長息榜僅3個月期有變，因騰訊 （00700） 牽頭的富融（Fusion Bank），在歲晚收爐日撤5厘息，令此短存由工銀亞洲的1.8厘晉級榜首。

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而港銀自去年第4季的減息浪，目前僅上述中資行的1.8厘跑贏通脹水平。再檢視眼下半年定存，最高息是小米 （01810） 旗下天星（AirStar Bank）的1厘；1年期更只得0.75厘，由富融提供，兩者皆跑輸iBond兩厘墊底息。

比拼各存期，除了工銀亞洲3個月以1.8厘稱王外，其餘半年及1年的高息王皆由虛銀雄霸。另一方面，招商永隆搶短存，新推14天享0.5厘，須新資金，入場費5萬元。

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此外，綜觀鼠年的搶存戰，可謂由絢爛歸於平淡，去年初傳統銀行爭相備戰虛銀，首間虛銀眾安（ZA Bank）於去年1月底試業，曾推6.8厘超高息，但3月中疫襲全球及鬥劈息，銀行搶存戰急煞停。及至6月底再呈轉捩點，傳統銀行及虛銀鬥搶政府派錢，涉資700億元的商機，中資行曾推10厘息搶客。

然而，隨着第4波疫情殺到，吸存戰在第4季再緊急叫停。現市况虛銀轉戰綫，鬥谷電子利是。

華僑銀行經濟師謝棟銘指，去年虛擬銀行吸納總存款150億元，佔整體市場比重0.1%；貸款更只得10億元，相對總額更低至0.01%，反映虛銀雖帶來競爭，但對傳統銀行威脅不大。再者，去年本港整體存款增加5.4%，料今年續有穩定增長。何況北水湧港潮，以及港股暢旺勁吸資，足以抵銷移民潮引發的走資，足證本港流動性甚充裕，市料港銀於今年首季暫仍毋須逆市加息搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源