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【GME聽證會】眾議院舉行首場聽證會 羅賓漢CEO為限制用戶交易致歉

環球政經 18:03 2021/02/19

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美國眾議院就GameStop挾淡倉事件舉行視像聽證會，一度限制用戶交易的網上券商平台羅賓漢（Robinhood）行政總裁特內夫(Vlad Tenev)為決定致歉，被入稟提控的吉爾(Keith Gill)則自辯事前只是分享經驗，並無收取任何費用或佣金。

【GME事件】眾議院將召開GME聽證會 推手專業扮業餘涉欺詐面臨訴訟下一頁

美國眾議院金融服務委員會舉行聽證會，分別傳召被指發起GME事件的Reddit用戶吉爾、沽空GameStop的梅爾文資本行政總裁普羅金，以及羅賓漢行政總裁特內夫。

【網民熱話】GME沽空事件 網民：今次金融危機改咩名好?下一頁

 

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特內夫於席間否認暫停羅賓漢對GameStop的交易是操縱市場行為，指決定並非要幫助沽空對沖基金，只是在軋空期間結算機構提高資本要求，需撥逾 30 億美元抵押品，才暫停交易。決定引起客戶沮喪，他表示極度遺憾並致歉，承諾不會再犯同樣的錯。

被指是專業扮業餘，帶領散戶對抗沽空機構的推手吉爾，為自己辯護指他喜歡GameStop，並相信其潛力，認為市場低估了它的價值，才在論壇分享見解，事前並無收取任何佣金。

眾議院金融服務委員會主席沃特斯（Maxine Waters）表示，這次只是一連串聽證會的首個，之後還會傳召監管機構人員出席。

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撰文 : 林展鋒

沽空 美元 美國眾議院 對沖基金 美國

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