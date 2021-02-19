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【新股IPO】賽生藥業6600招股火熱 專家料抽幾多手可穩中一手？

新股IPO 16:59 2021/02/19

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賽生藥業招股 抽幾多手可穩中一手？

賽生藥業 （新上市編號：06600） 正在招股，賽生藥業一手（500股）入場費9494.7元，集資最多21.8億元，周三（24日）截止招股，賽生藥業預計3月3日上市。諾輝健康 （06606） 首掛表現理想，投資者正在想抽唔抽賽生藥業，專家認為，賽生藥業招股反應不會特別標青，料抽100手可穩中一手。

賽生藥業孖展情況如何？詳看【下一頁】

賽生藥業招股重點

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信誠證券聯席董事張智威表示，賽生藥業平均每年穩定增長約兩成，也是屬於當炒的醫藥股板塊，資金對該股有一定興趣，但他預期，賽生藥業招股反應會較近期新股如快手 （01024） 等表現稍弱，因為公司質素較諾輝健康 （06606） 較為遜色。

張智威續指，預期抽100手賽生藥業可穩中一手，又建議投資者做「一手黨」也可以。由於賽生藥業或未必太火熱，他估計上市升幅約有一至兩成。

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編輯：袁諾曦

港股 賽生藥業（06600） 諾輝健康—B（06606） 醫藥股 IPO

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