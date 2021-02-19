▲ 【吉利汽車母企】吉利控股與區塊鏈技術企業Concordium設合資 攻車用區塊鏈平台

吉利汽車 （00175） 母公司吉利控股集團，與瑞士Concordium基金會簽署了合作協議，雙方將在中國設立合資公司，憑藉Concordium領先的區塊鏈技術，向包括汽車行業在內的中國客戶提供基於區塊鏈平台的商業模式和分佈式應用（DApp），力爭成為中國領先的區塊鏈技術與服務供應商。

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合資公司將通過研發區塊鏈底層技術，開發區塊鏈行業解決方案，提供區塊鏈服務（BaaS），並專注包括數字身份、監管技術、隱私增強技術在內的前沿技術，協助客戶在各個行業構建區塊鏈應用場景和解決方案。

合資公司是吉利控股和Concordium展開戰略合作的第一步，雙方希望以此為契機，積極參與中國的「新基建」，建立區塊鏈行業生態，為用戶減少信任成本，可在各個產業領域應用區塊鏈技術。

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吉利控股首席執行官李東輝表示，Concordium和吉利控股的合作對雙方都具有重要意義，Concordium具備世界領先的區塊鏈技術和底層應用基礎能力，合資公司將進一步發展這項技術，加強區塊鏈技術的應用，探索領先的區塊鏈產業生態，降低信任成本，建立價值互聯網。

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編輯：陳韻妍