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CDC：美國國民平均預期壽命少一年 料和新冠病毒有關

環球政經 17:32 2021/02/19

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美國疾病控制及預防中心(CDC)於本周四(18日)公布的初步數據顯示，去年上半年美國人的平均預期壽命下跌了1歲，由2019年的78.8歲下降至77.8歲，屬二戰以來最大的降幅，專家估計和新冠肺炎有關，冀當局能公平地分配疫苗。

【新冠肺炎】美國有至少36人於接種疫苗後 患上血液疾病 矛頭指向兩藥廠 其中一人死亡：【下一頁

【紓困方案】美國準備再向民眾派錢 耶倫指紓困方案首解決就業問題：【下一頁

報告指出，不同種族的預期壽命差距正在擴大，去年上半年和2019年相比，非裔美國人的下降了2.7歲、西語裔則下跌1.9歲；白人則下降0.8歲。美國黑人的預期壽命跌至72歲，和白人相差至6歲，是28年以來最大的差距。

同時，美國男性整體最新的預期壽命為75.1歲，女性則為80.5歲。約翰斯霍普金斯大學的癌症專家兼公共衞生教授Otis Brawley博士指，預期壽命正反映當局疫情處理不當，強調須公平地分配疫苗，才能令每個美國人得到適當照顧，盡快恢復美國人的日常生活。

 

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責任編輯：潘曉豐

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