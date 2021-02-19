Android 12推出首個開發者預覽版本　 全新功能搶先曝光

▲ Google昨（18日）宣布推出Android 12第一個開發者測試版，開放予Pixel用戶搶先體驗。

Android 12終於正式登場了！Google昨（18日）宣布推出Android 12第一個開發者測試版，開放予Pixel用戶搶先體驗。而據外媒多項消息指，是次Android 12主要著重於「影音」體驗，全功能也搶先曝光。

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外國科技網站TechCrunch報道指，Android 12的介面沒有太大的變動，僅在通知旁邊新增小時鐘按鈕，而且背景變成淡藍色，也傳出後續將會開放更多色彩設定。

而是次Android 12主要在功能方面進行了添加和改變，如在解鎖畫面時能透過後台設定，將不想顯示的應用程式隱藏、強化觀看影片的手勢操作，只需滑動一次就能退出全屏幕模式。同時，Android 12增加支援HEVC、HDR影像，以及支援AVIF圖片格式。AVIF圖片利用了影像壓縮的幀內編碼內容，與JPEG等舊有的影像格式相較，在檔案大小一樣時，可大幅改善影像品質。

為了協助開發者於程式中嵌入不同來源的內容，Android 12提供也新增一個統一的API，用來接受從剪貼簿、鍵盤或拖曳等方式輸入的內容。此外，Android 12的截圖功能也強化了。現時用戶毋需點擊「X」取消截圖通知，可以直接向右滑掉，或點擊進入編輯模式，可以裁切、增加文字與表情符號等等，用戶可省卻時間，再進入相簿進行編輯。

與此同時，Android 12 現在能透過「鄰近分享」一鍵分享WiFi密碼，並增Android Runtime（ART）模組以簡化更新流程。

按照Google過往慣例，在2月推出Android 12開發者預覽版之後，將於4月中旬釋出測試版，7月中旬平台進入穩定階段，可望於9月發表正式版。

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責任編輯：曾曉汶